“Excursii” de lux, din bani publici, pentru slujbașii unor instituții din Alba. Cât de eficiente sunt deplasările de zeci de mii de euro ?

Așa cum spuneam într-un articol precedent anual zeci de mii de euro, din banii publici, sunt alocați pentru călătorii în străinătate, scopul oficial este promovarea imaginii județului, însă majoritatea evenimentelor nu justifică cheltuielile exorbitante. Participarea funcționarilor la târguri de turism sau imobiliare, conferințe pe teme bizare și întâlniri în străinătate nu rezolvă problemele județului. Aceste călătorii scumpe arată mai degrabă ca o vacanță pentru aleși.

De departe cele mai vizate deplasări par să fie cele ale ţărilor din Orientul Îndepărtat în care reprezentații Primăriilor municipiilor Alba Iulia și Sebeș dar și ai Consiliului Județean Alba au fost. Anual sunt vizitate orașe și regiuni din China pentru a participa la Târguri de Turism care nu au nici un impact în zona locală.

-presa vremii-



Pentru a afla însă adevărul despre aceste deplasări și sumele cheltuite am solicitat instituțiilor publice, în baza legii 544/2001, toate informațiile necesare. Până vom primi aceste răspunsuri am aflat totuși că în China au fost efectuate câteva vizite din partea autorităților noastre care au alocat și ceva bănet pentru zilele de relaxare.

Mai multe delegații din Primăria Alba Iulia au vizitat în ultimii ani orașul înfrățit Lanzhou din China, nu știm în ce scopuri și mai grav nu vedem reversul acestor vizite.

Ne întrebăm dacă problemele urbei se vor rezolva prin astfel de delegații. Aceste călătorii ale municipalității care tind să devină o tradiție, pe care votanții o înghit fără să își pună întrebări. În fiecare an, angajații Primăriei obișnuiesc să se plimbe în străinătate, pe banii publici, iar la întoarcere nu dau niciun raport sau feedback care să arate cât de utile au fost aceste delegații pentru cetățeni și pentru oraș sau dacă se justifică sumele cheltuite.

Și Consiliul Județean Alba a împrumutat obiceiul deplasărilor în China.



Deschizătorul de drumuri a fost chiar președintele CJ Alba, Ion Dumitrel care împreună cu secretarul judeţului Alba, Vasile Bumbu, consilierii judeţeni Marius Nicolae Haţegan (PNL) şi Dorin Gheorghe Sandea (PSD), George Şinca, ce este consilier în Cabinetul Preşedintelui, şi Cornelia Mădăraş, consilier Relaţii internaţionale şi comunicare, au mers în China la Expoziţia Culturală Internaţională “Drumul Mătăsii”, organizată în Dunhuang, din Provincia Gansu, regiune cu care judeţul Alba are încheiat de peste un deceniu un protocol de prietenie şi colaborare.

O altă deplasare în China pentru consolidarea relațiilor de prietenie efectuată de doi reprezentanți ai județului tot la Gansu, a costat județul 14.941 de lei.

De asemenea pentru a marca 70 de ani de relații diplomatice dintre Republica Populară Chineză și România o altă delegație a Consiliului Județean Alba a vizitat în perioada 30 august – 3 septembrie 2019, Provincia Gansu, la aceiași Expoziţie Culturală Internaţională “Drumul Mătăsii”, dar și un festival internaţional de turism. Tot în această perioadă s-a semnat și un acord între Muzeul Provinciei Gansu și Muzeul Național al Unirii, cel mai probabil vor urma alte deplasări. Aici suma alocată nu depășește 4000 de lei însă suntem convinși că este doar o cofinanțare pentru că nu este o sumă reală.

Oricum așteptăm răspunsurile oficiale ale instituțiilor publice din Alba. Până atunci știm doar că aceste puține vizite enumerate nu au adus nici un feed-back asupra impactului economic sau social din județ.