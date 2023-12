EUROPARLAMENTARUL VICTOR NEGRESCU (S&D), CEL CARE A DUS JUDEȚUL ALBA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

În urmă cu câțiva ani mai mulți pretendenți la fotoliul de eurodeputat ne promiteau că vor promova județul Alba în Parlamentul European, dar diferența dintre vorbă și faptă este mare. Facem astăzi bilanțul cu europarlamentarul Victor Negrescu, reprezentantul Grupului S&D și al delegației române social-democrate în Parlamentul European, cel care s-a ținut de cuvânt și a făcut ca județul nostru să fie mai cunoscut la nivel european.

La alegerile europene precedente mai mulți candidați ne vorbeau despre cum vor promova județul Alba la Bruxelles. La 4 ani de la acel moment, sunteți singurul eurodeputat din Alba care a vorbit în plenul Parlamentului European și care s-a referit la județul nostru în intervențiile sale. Cum vă explicați acest lucru?

Nu există nicio explicație logică și niciun fel de justificare. Dacă vrei să vorbești în plenul Parlamentului European, o poți face. Accesul nu este îngrădit sau blocat pentru niciunul dintre colegii mei. Pe de altă parte, nici nu este suficient doar să vorbești, oamenii așteaptă – pe bună dreptate – să obții lucruri concrete pentru județul pe care îl reprezinți. Cel mai grav mi se pare însă că unii dintre colegii mei s-au zbătut prea puțin pentru a apăra interesele României, iar asta se vede analizându-le activitatea cvasiinexistentă, caracterizată prin lipsa rapoartelor sau a unor amendamente consistente.

Dar mai important pentru cititorii publicației dumneavoastră mi se pare să vorbim despre realizările echipei noastre și a Grupului S&D, din care fac parte. Suntem cei care am obținut fonduri europene suplimentare pentru România, și an de an, prin prisma calității mele de responsabil social-democrat pentru bugetul UE, am crescut alocările pentru educație, sănătate sau agricultură, și am salvat miliarde de euro din PNRR sau din perioada de programare anterioară, 2014-2020.

Totodată, nu am ezitat să vorbesc despre particularitățile județului Alba în plenul Parlamentului European, despre nevoia de finanțare și de investiții în zona Munților Apuseni, despre salariile mici din Sebeș sau Cugir, despre micii antreprenori din Ocna Mureș, Blaj sau Aiud, despre exemplele pozitive din Teiuș sau Stremț sau despre tinerii din satele noastre. Aceste demersuri au avut finalitate în acțiunile de promovare a județului pe care le-am inițiat, în amendamente prin care am obținut resurse europene suplimentare pentru comunitățile rurale sau montane, în campanii de informare care au crescut numărul de beneficiari de fonduri europene din Alba.

Îi invit pe toți cei interesați să vină alături de mine în proiectul meu de a scurta distanța de la Bruxelles la Alba Iulia! O pot face contactându-mă în mod direct sau prin intermediul biroului de eurodeputat din Alba Iulia.

Foarte interesant. Felicitări pentru ceea ce faceți. Dacă ar fi să menționați unul dintre cele mai importante momente din acest mandat, care ar fi acela?

Sunt deosebit de onorat că am reușit să susțin interesele României în fața celor mai importanți lideri europeni. Am discutat direct cu mai marii Europei, fie că vorbim de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, sau de premierul Spaniei, Pedro Sanchez.

Dar cel mai mult mă mândresc cu faptul că am discutat în repetate rânduri cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, un prieten al României și un om pe care personal m-am putut baza în momente-cheie pentru țara noastră. În acest sens, toată lumea cunoaște faptul că reprezentantul Germaniei a fost cel care a deblocat aderarea României la spațiul Schengen, a vorbit public despre susținerea sa pentru România dar și a convins majoritatea statelor membre să ne sprijine.

De altfel, împreună cu delegația Germaniei lucrăm foarte bine în cadrul Grupului S&D din Parlamentul European și deseori ajungem să susținem aceleași puncte de vedere, de interes inclusiv pentru cetățenii din România. Printre principalele realizări comune, pe lângă rezoluțiile de sprijin pentru aderarea țării noastre la spațiul Schengen, se mai numără aprobarea mecanismului salariului minim european sau alocările de fonduri europene pentru țara noastră cu ocazia negocierilor privind bugetul european.