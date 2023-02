Eugen Tomac, despre procesul SCHENGEN, deschis la Curtea de Justiţie a UE: „Este discriminare şi abuz de drept”

Europarlamentarul PMP – Eugen Tomac a afirmat că procesul pe care l-a deschis la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, după ce România nu a fost primită în Spaţiul Schengen, nu blochează negocierile ţării noastre cu Austria.

„Acest proces deschis la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene nu blochează negocierile României cu Austria, nu blochează negocierile Bulgariei cu Olanda, Consiliul are dreptul şi libertatea de a lua oricând această decizie. Un proces la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru că am văzut multe opinii, nu blochează nici într-un fel libertatea pe care o are Consiliul de a se întruni ori de câte ori consideră, poate exista şi un Consiliu extraordinar şi lua o decizie prin care să repare această nedreptate”, a declarat Eugen Tomac, într-o conferinţă de presă.