Electric Castle a publicat programul pe zile. Când urcă pe scenă Teddy Swims, LP, Twenty One Pilots, Nothing But Thieves și The Cure

Electric Castle 2026. Organizatorii au publicat programul pe zile și au anunțat ultimele completări ale line-up-ului. Festivalul va avea loc între 16 și 19 iulie la Castelul Bánffy din Bonțida și este așteptat să aducă zeci de mii de participanți în județul Cluj.

Anunțul programului pe zile le permite fanilor să își planifice participarea la concertele marilor artiști și reprezintă, tradițional, unul dintre cele mai importante momente din pregătirea festivalului. În paralel, organizatorii au prezentat și ultimele nume care completează afișul ediției din acest an.

Electric Castle 2026 aduce la Bonțida unul dintre cele mai puternice lineup-uri din ultimii ani, cu nume legendare ale rockului alternativ, staruri pop și artiști de top din zona electronică.

Joi, 16 iulie: hip-hop militant, punk și electronică

Prima zi de festival este dominată de energia alternativă și de muzica electronică. Printre cele mai așteptate nume se află irlandezii de la Kneecap, cunoscuți pentru mesajele lor politice, și britanicii de la Sleaford Mods. Zona dance este reprezentată de Solardo și SG Lewis, iar indie-ul vine prin Balu Brigada.

Din România urcă pe scenă HVNDS, E-an-na și The Mono Jacks.

Capete de afiș: Kneecap, Sleaford Mods, SG Lewis, Solardo, Balu Brigada.

Vineri, 17 iulie: Twenty One Pilots și debutul lui Teddy Swims în România

Vineri apar primii mari headlineri. Twenty One Pilots revin la Bonțida după concertul memorabil din 2022, cu show-ul lor care îmbină rock, pop și electronică.

Tot atunci debutează în România Teddy Swims, una dintre revelațiile muzicale ale ultimilor ani, autorul hitului „Lose Control”.

Pe scena electronică se remarcă Mochakk, Skream & Benga, Subtronics, ANNA și Kölsch, iar România este reprezentată de Irina Rimes și Bosquito.

Capete de afiș: Twenty One Pilots, Teddy Swims, Mochakk, Skream & Benga.

Sâmbătă, 18 iulie: LP, Nothing But Thieves și Chase & Status

Ziua de sâmbătă aduce un mix puternic de rock alternativ și muzică electronică. LP revine în România cu hituri precum „Lost on You”, iar Nothing But Thieves se întorc la Bonțida după aparițiile din anii precedenți.

Fanii drum & bass îi vor putea vedea pe Chase & Status, în timp ce Deep Dish și Jax Jones completează zona dance. Din lineup mai fac parte Yung Lean & Bladee, Archive și Maverick Sabre.

Capete de afiș: LP, Nothing But Thieves, Chase & Status, Deep Dish.

Duminică, 19 iulie: The Cure închid festivalul, iar Keanu Reeves urcă pe scenă

Ultima zi a festivalului este rezervată legendarilor The Cure, una dintre cele mai influente trupe din istoria muzicii alternative. Formația condusă de Robert Smith revine în România după lansarea albumului „Songs of a Lost World”, primul după aproape 16 ani.

Surpriza serii vine din partea actorului Keanu Reeves, care ajunge la Electric Castle în calitate de basist al trupei Dogstar.