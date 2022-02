Drumarii, nevoiți de multe ori să acționeze sub presiunea autorităților, care confundă relația de colaborare cu cea de subordonare

De multe ori, când ninge, drumarii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) sunt nevoiți să acționeze sub presiunea autorităților care, uneori, confundă relația de colaborare, care există între instituții, cu cea de subordonare.

Compania de drumuri are 45 de secții de drumuri naționale si 318 districte, iar când ninge, toată lumea sună, începând cu primari, președinți de consilii județene, prefecți, polițiști, deputați, senatori și pana la miniștri. Toată lumea dă ordine și cere să se curețe drumurile cât mai repede și la ”negru”. Toți ”demit” din funcție șefii sau ”plătesc” orele suplimentare ale oamenilor care lucrează în frig și pe viscol, riscându-și viața.

Activitatea desfășurată privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice reprezintă procesul ce privește managementul resurselor umane și materiale.

Prevenirea și combaterea înzăpezirilor drumurilor publice este stipulată în normative și ghiduri, respectiv Normativul indicativ AND – 525 – 2013, precum și în Ghidul privind prevenirea și combaterea înzăpezirilor drumurilor publice – 2021.

Prezentele documente legislative reglementează modul de organizare a intervențiilor și modul de conducere și coordonare a activității de combatere a fenomenelor caracteristice perioadei reci.

Deși în normativ sunt stabilite modul de activitate, precum și perioadele de timp necesare intervențiilor în funcție de intensitatea traficului, drumarii își desfășoară activitatea permanent, indiferent de condițiile meteorologice (viscol, ninsori abundente, ger) pentru a asigura condițiile optime de circulație. Astfel, conform Normativului, activitatea de deszăpezire are stabilite intervale de timp în care să se actione, cum ar fi: pe drumurile cu nivel de viabilitate 1 (autostrăzi, drumuri publice cu o medie zilnică mai mare de 8000 autovehicule) deszăpezirea drumului pentru o singură bandă de circulație pe sens ar trebui să se efectueaze după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite în maximum 8 ore: 24 de ore pentru deszapezirea întregii părți carosabile și maxim 2 zile pentru curățarea zăpezii de pe platforma drumului. În ciuda acestori factori, personalul acționează sub presiunea unor autorități care deseori își depășesc limitele (Poliție, Prefectură, Primării etc.), cu care ar trebui să existe o relație de colaborare și nu una de subordonare. Se dorește ca partea carosabilă să fie în permanență umedă chiar în timpul fenomenelor meteorologice extreme (viscol, ninsori abundente etc.), lucru care în mod practic este imposibil de realizat.

În acest context, subliniem faptul că personalul desemnat activităților de deszăpezire (drumarii) au o activitate permanentă, ”24 din 24”, în lunile octombrie – aprilie, indiferent de condițiile meteorologice vitrege, iar șefii bazelor de deszăpezire și personalul implicat în această activitate sunt apelați telefonic în afara programului de lucru indiferent de oră.

În ciuda acestora, în fapt, se constată multe probleme și lipsuri precum: lipsa depozitelor de sare care creează dificultăți în procesul de lucru cu materiale (materiale uscate), prezența terților care prestează activități la costuri ridicate, care ar putea fi prestate de către personalul nostru la costuri rezonabile și personal muncitor insuficient și cu salarii indecente.

Chiar și sub influența acestor aspecte, drumarii își exercită atribuțiile de serviciu necondiționat și indiferent de condițiile meteorologice, pentru a asigura condițiile optime de circulație pe drumurile publice în sezonul rece.