Doina Pană, fost ministru PSD susține că ar fi fost intoxicată cu mercur de o companie austriacă.

Un fost ministru din Guvernul României susține că a fost otrăvită de o companie austriacă. Fostul Ministru al Pădurilor, Doina Pană, spune că firma austriacă ce a exportat mii de tiruri de lemn românesc a otrăvit-o cu mercur, scrie ziardecluj.ro . Ancheta făcută de Liviu Alexa si Rian Farcasiu se bazează pe o declarație exclusivă dată de Doina Pană postului de televiziune NCN.

„Am pățit cel mai urât lucru care se poate întâmpla! Am pățit de mult, momentul a fost nefericit pentru că a trebuit să ies public în campania electorală.

Sunt convinsă că există destui care vor veni sau auvenit cu ideea că vreu să mă victimizez. Nu, nu vreau să mă victimizez! La ora actuală sunt sănătoasă, luptătoare, vreau să merg în Parlamentul European să fac treabă, dar adevărul trebuie respectat!



În calitate de ministru al pădurilor, atât în primul mandat cât și în al doilea, eu am luat niște măsuri care au deranjat foarte, foarte tare, în sensul terminării tăierilor ilegale de arbori.

Asta a costat sume uriașe pe cei care practicau acest lucru. De exemplu, numai măsura pe care am luat-o în Codul Silvic legată de monopol, a costat firma Schweighofer 150 de milioane de euro pe an. Este sumă vehiculată de ei în momentul în care au scris primului ministru la ora respectivă, Victor Ponta, că dacă eu fac schimbările (pe care oricum le-am făcut) în Codul Silvic, acestea sunt pierderile pe care le vor avea ei!

Am știut că nu mă iubesc, era firesc să nu mă iubească. Am văzut că încercau să mă discrediteze în toate modurile, dar nu m-am așteptat niciodată să meargă atât de departe.



Foarte pe scurt, prin luna noiembrie am început să mă simt foarte rău, am mers la medic, inima era deja foarte afectată, nu zic bolnavă pentru că s-a realizat ulterior că inima nu era bolnavă ci o agresiune externă a determinat manifestările respective, adică aveam modificări pe E.K.G. cu iminență de preinfarct în permanență. Am făcut tratament, m-au văzut mai mulți specialiști, eu mă simțeam tot mai rău. M-a ajutat Bunul Dumnezeu într-un final, pentru că dându-și seama că nu mai au ce analize să-mi facă și ce medicație să-mi schimbe, m-au trimis la toxicologie.



Acolo am făcut analize pentru metale grele. A reieșit o concentrație mare de mercur. Ca dovadă că asta a fost cauza, după ce am făcut tratamentul de eliminare, n-am făcut pe termen lung pentru că e un tratament foarte dur și elimini și ce e bun din tine, nu numai substanța toxică, după ce-a scăzut sub doza de pericol, a început inima să-și revină. La ora actuală, mai bine de un an, e cam un an jumătate de când fac tratament, am continuat cu niște alternative, le fac și acum și va trebui să le fac ani, pentru că cele la nivel de țesuturi durează ani buni până când dispar, dar e foarte important că nu mai mor, în plus, inima chiar și-a revenit complet, chiar nu mai am nici o modificare pe E.K.G.



Eu, în momentul în care mi-am dat demisia din Guvern, nu știam ce am. Mi-am dat demisia în 3 ianuarie și abia în 15 ianuarie am aflat rezultatul analizei respective.

N-am făcut plângere imediat pentru că m-am temut că se aude, că în țara asta se aude tot, și ar fi fost o daună de imagine uriașă pentru România, că un ministru al Guvernului este otrăvit. Am așteptat să plec, e adevărat că n-am putut pleca numai în 29 ianuarie, deși în 3 mi-am dat demisia, pentru că n-a vrut să semneze președintele Iohannis, dar la câteva zile, în 2 sau în 3 februarie, nu îmi mai aduc aminte, am depus plângerea. Am depus-o la poliție, iar pentru că s-a considerat un domeniu de Securitate Națională a preluat-o DIICOT, acum pot să spun pentru că între timp au ieșit public și au confirmat acest lucru. E o anchetă… îmi pare foarte rău că am ieșit public pentru că poate erau șanse mai mari să-i prindă dacă nu ieșeam deloc, dar știți de ce am ieșit?



A apărut o informație care ducea în derizoriu totul. Adică a apărut o informație de pe ce nu-știu-ce site, de anul trecut, de prin aprilie, un articol în care se spune că eu am fost otrăvită cu mercur, că de fapt nu mi-au descoperit medicii, ci că am mers eu la un preot și el mi-a spus că am mâncat eu undeva cu spatele la un zid și acela a fost momentul în care mi s-a pus… O chestie de doi bani, ducea așa în derizoriu o problemă extrem, extrem de gravă. Pentru că a fost preluată de o televiziune națională, m-am hotărât să intervin și să spun adevărul, iar adevărul ăsta este! Trist, dar ăsta este! Totul se bazează pe medici, pe analize, pe un dosar care a trecut prin IML și este la ora actuală la DIICOT și se bazează pe ceva extrem, extrem de grav, la cât de departe s-a putut ajunge în această țară în momentul în care dăunezi intereselor mafiote”, a declarat Doina Pană pentru NCN.