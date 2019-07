De ce sa alegi saltele ortopedice pentru patul tau

Alegerea unei saltele ortopedice nu este o decizie asa de simpla precum pare. Dar cu saltelele ortopedice ACAJU s-ar putea sa rezolvi multe probleme.

In ziua de astazi, pe piata se gaseste o gama larga de saltele cu arcuri dintre care putem alege, ale caror preturi variaza in functie de proprietati, producatori, dimensiuni si multe altele. Insa cand vorbim despre saltele ortopedice, deja totul capata o alta amploare. Avantajele unei saltele ortopedice clasice nu sunt de ignorat, de aceea e indicat sa consulti www.acaju.ro, acolo unde vei gasi o oferta pe gustul tau.

De ce e important sa alegi saltele ortopedice pentru patul tau? Acestea sunt special concepute pentru a sprijini in mod corespunzator coloana vertebrala si muschii spatelui. Dormitul pe o saltea ortopedica este prescris pentru a calma durerile de spate si ale corpului si pentru a preveni leziunile viitoare care ar putea rezulta din dormitul fara o aliniere a coloanei vertebrale. Saltelele ortopedice pot avea un efect benefic asupra calitatii somnului.

Stii bine: de cele mai multe ori, o saltea necorespunzatoare este cauza principala pentru care nu te poti bucura de un somn ideal. In cazul in care nu reusesti sa te trezesti plin de energie, sau te trezești cu dureri de spate, iar salteaua ta are deja o vechime de 10 ani, este cazul sa te gandești serios. La ce? Sa o schimbi!

Diverse posibilitati

Motivul pentru care saltelele ortopedice sunt eficiente este faptul ca au o fermitate medie spre mare, ceea ce permite o pozitie adecvata a coloanei vertebrale. In general, principala cauza a durerilor de spate la trezire este o saltea prea moale, care nu poate oferi corpului posibilitatea de a avea contact uniform cu salteaua. Salteaua ortopedica elimina punctele de presiune si asigura o circulatie buna a sangelui pe timpul somnului, ceea ce ii permite corpului sa se relaxeze in totalitate. Opteaza pentru saltele ortopedice cat mai tari deoarece ele pot trata sau preveni probleme legate de deformarile de coloana. Acelasi lucru se poate spune si despre saltelele pentru copii. Doar ca, in acest caz, nu ar trebui sa fie prea tari pentru a nu afecta negativ circulatia, sau sa puna o presiune prea mare asupra muschilor copilului, compromitand astfel confortul.

De asemenea, cauta o saltea care iti permite sa intorci husa pentru a beneficia de cel mai potrivit material in functie de anotimp. Iarna poti folosi partea cu lana deoarece este mai calduroasa, fara a incuraja supraincalzirea, iar vara partea cu bumbac iti va conferi racoarea de care ai nevoie pentru a te bucura de cel mai bun somn. O husa detasabila si lavabila este de dorit, deoarece iti va fi mai usor sa te asiguri ca dormi intr-un mediu cu adevarat igienic.

Informatiile sunt mai multe, dar deocamdata atat. Nu iti mai ramane altceva de facut decat sa te indemnam sa alegi criteriile pe care ai vrea sa le indeplineasca salteaua ideala pentru tine si sa alegi cel mai bun pret!