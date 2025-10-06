Constantin Cotimanis vine la Deva cu o comedie de top

100 de minute de umor, personaje savuroase şi dialoguri memorabile!

Constantin Cotimanis, Iulia Dumitru şi Victoria Bobu vin la Centrul Cultural ,,Drăgan Muntean” din Deva, vineri, 31 octombrie 2025, la ora 19:00 – cu comedia ,,Ah, bărbatul! Vai, femeia!”.

Spectacolul este organizat de Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturală şi Socială a României – ,,Columna” şi aduce în prim-plan marea comedie a vieţii, cu un umor irezistibil.

O comedie despre relaţia dintre bărbat şi femeie, care a părut, dintotdeauna, ceva complicat. Când o povesteşti, te prăpădeşti de râs, dar când ţi se întâmplă tocmai ţie, nu mai e la fel de amuzant.

Ce întorsătură iau lucrurile între cele trei personaje, veţi afla în sala de spectacol.

Biletele sunt puse în vânzare şi pot fi achiziţionate online, de pe iabilet.ro şi ticketstore.ro, sau direct de la Centrul Cultural ,,Drăgan Muntean” Deva, în zilele de luni şi vineri, între orele 11:00 – 14:00 sau miercuri, între orele 14:00 – 17:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0721.055.037.

Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva