Cauti o casa de vacanta? Iata CUM SA o alegi pe cea mai potrivita stilului tau de viata

Sa ai o casa de vacanta are numeroase avantaje: vei avea un loc in care sa poti sa evadezi din agitatia de zi cu zi, vei putea sa petreci vacantele alaturi de prieteni si familie fara sa iti mai faci griji in privinta cazarii si nu numai. Poti, de asemenea, sa inchiriezi proprietatea pentru a castiga venituri suplimentare. Daca esti in cautarea unei case de vacante pentru tine si cei dragi, avem cateva idei generale, dupa care sa te ghidezi in procesul alegerii si cumpararii acesteia:



Unde ti-ai dori sa iti petreci vacantele an de an?



Casa de vacanta ar trebui sa fie in locul cel mai drag sufletului tau. Inchide ochii si gandeste-te unde te simti cel mai bine, relaxat/a, linistit/a si cel mai probabil acolo este locul unde ar trebui sa investesti intr-o casa. Nu iti alege casa de vacanta dupa criterii cum ar fi parerea apropiatilor, zonele cele mai cautate sau preturile cele mai atractive. Desigur, trebuie sa tii cont si de pret si de parerile celor dragi, fara insa a face compromisuri majore.

Cel mai des, casele de vacanta se afla la mare, la munte ori in zone rurale cu atmosfera deosebita. Tu trebuie sa decizi ce zona ti s-ar potrivi cel mai bine, luand in calcul si pasiunile tale. Daca sporturile de iarna sunt una dintre activitatile tale preferate, atunci poate ar trebui sa iei in considerare o casa intr-o statiune montana. De asemenea, daca iubesti marea fara doar si poate, atunci o casa la mare te va implini cu siguranta.



De cat spatiu vei avea nevoie?

Iti doresti o casa pe pamant, un apartament sau poate o casa pe roti? Gandeste-te bine de cat spatiu ai nevoie si alaturi de cine iti vei petrece vacantele. Desigur, si locatia joaca un rol important in acest aspect. Este mult mai fiabil sa investesti intr-un apartament daca locatia este undeva la malul marii, in schimb daca zona este una montana, o cabana sau o casa ar fi de preferat.

Aspectul locatiei impreuna cu numarul de camere si dotarile pe care vrei ca aceasta locuinta sa le aiba sunt esentiale. Chiar daca acum este posibil sa nu dai importanta spatiului, gandindu-te ca nu va fi locuinta ta principala, ai in vedere faptul ca s-ar putea ca vacantele prelungite intr-o casa prea mica sa iti aduca unele disconforturi.



Esti dispus/a sa faci renovari sau reamenajari?



Iti doresti sa cumperi casa de vacanta la cheie sau ai vrea sa te implici in procesul amenajarii? Este important sa stii cat timp vrei sa dedici acestui lucru si cat de mult iti doresti sa investesti. Adevarul este ca sa gasesti o casa de vacanta la cheie te scuteste de mult timp si efort, insa s-ar putea sa nu fie 100% pe placul tau in toate aspectele.

Exista lucruri pe care este posibil sa trebuiasca sa le faci, insa vestea buna este ca poti angaja un profesionist, cum ar fi un electrician autorizat sau un instalator sa le faca.

Poate vei spune ca este mai econom sa faci tu anumite lucruri, insa nu trebuie sa te avanti tot timpul sa faci lucruri pe care un profesionist le va face mai bine si mai repede. Anumite lucruri, cum ar fi montajul aerului conditionat de catre un electrian autorizat sau construirea mobilei de catre un tamplar, sunt mai bine sa fie facute ca la carte.



Investitia intr-o casa de vacanta reprezinta un motiv de bucurie pentru intreaga familie, insa nu te grabi sa faci acest pas fara sa te gandesti foarte bine ce este cel mai potrivit pentru tine si cei dragi, Incearca sa iei in considerare aspectele prezentate mai sus si cu siguranta vei reusi sa iti indeplinesti visul.