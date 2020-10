Cât de productivi au fost parlamentarii de Alba în mandatul 2016-2020? (II) Deputatul Ioan Dîrzu: cel mai inimos parlamentar de Alba! Și-a donat toți banii?!

De la mari dezamăgiri, la adevărați profesioniști în domeniul lor, parlamentarii români sunt imaginea țării în ansamblul ei. Fie că ne place sau nu… Și, la fel stau lucrurile și atunci când vine vorba despre actualii parlamentari de Alba, cei care se pregătesc de marele test din Decembrie. Un test pe care unii îl vor trece, alții îl vor pica pe măsură de ce harta voturilor la nivel județean suferă mici modificări. Ca și până acum, județul Alba va avea în Parlamentul României 7 parlamentari (5 deputați și 2 senatori).

Și, pentru a nu se supăra niciunul dintre parlamentarii noștri de Alba, mai ales că printre ei sunt și unii mai slabi de înger sau cu un obraz prea subțire care nu suportă critica sau a fi trași de mânecă de cei care i-au trimis acolo, le vom analiza activitatea în ordinea numerelor de pe tricou să spunem așa, respectiv în ordine alfabetică.

Ioan Dîrzu – un profesionist în domeniul său

Liderul PSD la nivelul județului Alba este deja la al doilea mandat de parlamentar și se pare că experiența primului mandat i-a prins bine pentru perioada 2016-2020. Ioan Dîrzu face parte din categoria deputaților care au totuși o meserie la bază, iar specializările făcute îl clasează în topul parlamentarilor specialiști și profesioniști în domeniul său.

De loc din Sebeș, social democratul Ioan Dîrzu a absolvit Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Facultatea de Medicina Veterinară (1988-1994) și a activat o foarte bună perioadă de timp în specializarea sa atingând culmile succesului, până să ajungă la butoiul cu miere numit Parlamentul României. A pornit de jos ca medic veterinar debutant, pentru a ajunge apoi director general al DSV Alba, dar și director general în mediul privat la Albalact și Prefera Food.

De asemenea, Ioan Dîrzu este doctor în științe medicale, având studii post universitare în domeniul controlului sanitar veterinar al produselor de origine animală. De asemenea, în mod contrastant figurează că ar avea și o specializare în SUA (Food Safety Inspection Service, poultry meat inspection- Huston University – Texas – S.U.A.), doar că limba engleză declară o cunoaște la nivelul mediu. Prin urmare este fie o diplomă de pe internet, fie ceva cursuri on-line, probabil chiar nerecunoscute la nivel național. Ceea ce nu știu mulți este că pentru a absolvi cu adevărat cursuri în SUA, limba engleză trebuie să fie obligatoriu la un nivel de înțelegere excelent, iar pentru studenții din afara țării lui Trump este obligatorie absolvirea unor cursuri speciale de înțelegere a limbii engleze. Ceea ce nu este cazul din moment ce în propriul CV deputatul Dîrzu a dat-o în bară inclusiv în denumirea orașului “Houston” , Texas. Dar probabil că a fost trecută doar să dea bine la CV…

În pregătirea sa academică, dr. Ioan Dîrzu are publicate și 4 studii de specialitate (două dintre ele în calitate de co-autor) în pregătirea sa și își păstrează activă calitatea de membru în Asociația Profesională a Medicilor Veterinari, precum și în Colegiul Medicilor Veterinari.

Ioan Dîrzu ca șef de partid

Deputatul PSD Ioan Dîrzu își încheie cel de-al doilea mandat de parlamentar care nu poate fi analizat însă fără a ține cont și de funcția sa politică de la nivel județean. Președinte al PSD Alba încă din 2008, după ce av. Ioan Rus a fost mazilit în condiții nici acum elucidate în totalitate, Ioan Dîrzu a condus organizația din Alba încercând să aplice probabil și câteva principii învățate din mediul privat. Ceea ce a fost o noutate apreciată la începutul mandatului său de președinte și a adus un aer proaspăt după plecarea team-ului Rus-Harda.

Chiar și așa, de numele său se leagă insuccesele pe linie la mai toate alegerile locale în ceea ce înseamnă Primăria Alba Iulia, totul culminând cu probabil cel mai rușinos scor obținut în 27 Septembrie a.c. – 9,20%; după ce la alegerile din 2016 PSD obținea la Alba Iulia 17,21%.

De altfel, la alegerile din septembrie membrilor PSD le-a fost aproape imposibil să îl susțină pe Alin Stanciu, candidatul pe care Dîrzu l-a scos din jobenul său fără a ține cont de sondajele celorlalte partide din Alba, inclusiv cel comandat de PSD (dacă a fost chiar unul real). Mulți dintre apropiații liderilor de la organizația municipală Alba Iulia s-au plâns că ar fi fost chiar mai ușor când PSD trebuia să o susțină pe semi-analfabeta Viorica Dâncilă la funcția de Președinte al României.

În altă ordine de idei, nimeni nu își poate explica nici astăzi cum un partid de anvergura PSD a eliminat cel mai performant primar de comună din România, respectiv primarul din Ciugud – Gheorghe Damian. Gurile rele vorbesc despre teama șefului PSD Alba de a avea un contracandidat redutabil, însă cum sunt numai supoziții este greu de demonstrat adevărul. Un lucru este clar: politica de cadre în actualul PSD Alba este falimentară!

Pe de altă parte, imaginea liderului adulat de toți nu era impusă ca linie de partid nici măcar pe vremea lui Ioan Rus, iar despre acesta se știa că era exigent, dar cu o verticalitate dată și de profesia meseriei lui (avocat). Însă vremea când PSD chiar era un partid de care până și liderii PD-L se tot împiedicau a trecut și nu se întrevăd momente glorioase nici în viitor…

Deputatul Ioan Dîrzu și realizările din Casa Poporului

Ioan Dîrzu se înscrie în acest al doilea mandat al său în linia parlamentarilor peste medie ca și cifre și realizări. De altfel, este și cel mai activ deputat în opoziție la nivelul județului pentru că este și singurul…Prin urmare, ca deputat de opoziție nu are termen de comparație.

După cum se știe, în atribuțiile unui parlamentar intră dezbaterea şi aprobarea tuturor legilor după care ne ghidăm în societate: în raporturile noastre de muncă, sociale, în educație, sănătate sau apărare. Prin urmare dacă legile statului român sunt bune sau proaste, devină sunt parlamentarii…

Iar la acest capitol Ioan Dîrzu are nu mai puțin de 133 de proiecte legislative inițiate, din care 59 au fost promulgate! Deși în opoziție, practic Dîrzu a reușit același număr de proiecte inițiate ca și alți deputați de Alba din cadrul PNL.

Chiar și așa, când vine vorba despre luările de cuvânt, Ioan Dîrzu a fost mult mai vocal în teritoriu. În cei 4 ani de mandat de la tribuna Parlamentului, deputatul Dîrzu a luat cuvântul de 61 de ori (dar să nu ne lăsăm păcăliți, marea majoritate sunt doar anunțarea votului pro sau contra + depunerea jurământului) și a vorbit timp de 2h33min17s…. Mai puțin de 3 ore în 4 ani?!

Nu se poate afirma însă că lui Dîrzu nu i-a păsat de problemele ridicate de cei care și-au pus încrederea în el. Are nu mai puțin de 412 întrebări și interpelări adresate tuturor instituțiilor statului român, atât la nivel de județ cât și la nivel central. A semnalat atât probleme de ordin social, cât și de infrastructură la nivelul județului, precum și în domeniul agriculturii unde este „pe felia sa”.

Deputatul în oglindă!

La acest capitol redacția noastră i-a publicat în întregime întregul său raport de activitate, fiind până la acest moment cel mai stufos și mai amplu dintre toți parlamentarii de Alba. Pentru cei interesați, acesta se regăsește publicat AICI. Pentru a păstra aceeași echidistanță, vă invităm să îl răsfoiți singuri.

Viață de deputat! Dîrzu a donat mai mult decât a făcut!

Chiar dacă PSD Alba pozează mereu fățarnic în partidul social, mereu alături de cei mai defavorizați și săraci, Ioan Dîrzu nu face parte din această categorie. De altfel, într-o țară normală, cu o democrație sănătoasă, politicienii sunt mereu oameni cu posibilități financiare importante (tocmai pentru a fi tentați să fure cât mai puțin).

Marea problemă este când politicienii acced pe scara valorică din punct de vedere financiar exclusiv din bani publici. La fel, nu este neapărat cazul deputatului Ioan Dîrzu, dar este clar că mandatele de parlamentar i-au priit bine.

Astfel, în cei aproape 8 ani de mandat, șeful social democraților din Alba a acumulat nu mai puțin de 532.147 lei, adică peste 110.000 euro (aici fără a mai calcula toate veniturile din suma forfetară, diurne etc.). Cu alte cuvinte se cam merită să fii deputat.

Pentru a păstra aceeași decență și echidistanță cu care am început această serie de analize, nu vom lua în considerare veniturile celorlalți membri ai familiei, indiferent de funcțiile pe care aceștia le ocupă.

Cert este că dacă la intrarea în deputăție Ioan Dîrzu și familia sa aveau 1 teren agricol (10 ha) și 2 case de locuit (în Gârbova și în Alba Iulia, ambele moștenite) și o mașină Skoda, acum la finalul celui de-al doilea mandat altfel se numără bobocii:

-1 teren de 10 ha (același ca la intrarea în Parlament)

-2 case de locuit + 3 apartamente (2 în Cluj Napoca și 1 în Alba Iulia)

În schimb, în modul cu totul straniu, Ioan Dîrzu apare cum că și-a DONAT aproape toți banii făcuți ca deputat: 445.000!!! Evident, nu se știe cui… Sau cel puțin nu este precizat în declarația de avere.

Mai mult, a mai acordat și un împrumut unei persoane fizice în valoare de alți 40.000 euro!!

Dacă le adunăm pe toate la un loc așadar, rezultă că Ioan Dîrzu are o inimă atât de largă încât a împărțit în jurul lui mai mult decât a făcut?!? Adică a donat sau împrumutat altor persoane 633.000 (cei 445.000 +40.000 euro) lei, în timp ce în toți cei 8 ani de mandat a adunat la un loc 445.000!!! Bani cu care probabil că a mai cumpărat și cele 3 apartamente în perioada de deputăție… Evident, nu am luat în calcul veniturile soției d-lui deputat, însă chiar și așa… Totuși: cele 3 apartamente or mai fi costat și ele ceva….

În plus, nu are nicio datorie și niciun credit la bancă. Dar, pe lângă toate „donațiile” făcute, șeful social democraților din Alba mai are puși deoparte alți 240.000 de lei la ING.

Asta în caz că mai sunt doritori de primit bani din partea celor care sunt atât de buni donatori în țara aceasta…

Mai vreau un mandat

Pentru a merge la sigur, președintele PSD Alba va deschide cel mai probabil lista de deputați la alegerile din decembrie. Conform algoritmului electoral, dacă scorul de la locale se va păstra și la parlamentare, PSD se poate baza 90% pe un loc la Camera Deputaților, restul mandatelor intrând în ruleta distribuirilor din care poate câștiga oricine, inclusiv USR, Pro România, ALDE…