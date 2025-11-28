Când devine aplicabilă Legea mirosurilor? Ministrul Diana Buzoianu a stabilit termenul-limită

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat joi, la Ploiești, că Legea mirosurilor – actul normativ destinat sancționării poluării olfactive – nu poate fi încă aplicată din cauza lipsei normelor, dar procedurile pentru elaborarea acestora sunt în curs avansat, scrie stiripesurse.

Potrivit ministrului, Ministerul Mediului a preluat integral responsabilitatea realizării studiului necesar și a procedurilor tehnice, pentru a grăbi adoptarea normelor de aplicare.

„Legea mirosurilor nu are norme. Le vom finaliza până la jumătatea lui 2026”

„O parte din problemă este că Legea mirosurilor, care ar fi trebuit să se ocupe, de fapt, de sancţiunile care trebuie să fie aplicate, până în ziua de astăzi nu are norme de punere în aplicare. Suntem în discuţii destul de avansate cu Ministerul Sănătăţii pentru a vedea cum putem să trecem normele de punere în aplicare pe Legea mirosurilor. Asta presupune inclusiv un studiu care trebuie să fie făcut. La Ministerul Mediului, ne-am asumat că vom finaliza acest studiu – el putea să fie realizat de Ministerul Sănătăţii ori de Ministerul Mediului. Pentru a nu mai întârzia adoptarea acestor norme de punere în aplicare, am preluat noi acest subiect şi suntem deja în etapa de redactare a caietului de sarcini. Înainte să îl punem în SEAP, o să avem şi o consultare de piaţă, deci toţi experţii care vor putea să spună dacă sunt introduse criteriile corecte, dacă este un caiet de sarcini OK din punct de vedere al criteriilor tehnice, vor avea o perioadă de cel puţin două, trei săptămâni în care vor putea să facă asta”, a afirmat Buzoianu.

Aceasta şi-a exprimat speranţa ca normele legii să fie aprobate până la jumătatea anului viitor.

„Apoi vom avea urcarea în SEAP, studiul făcut, sper eu, în prima parte a acestui an, ca până la jumătatea anului deja noi să avem normele aprobate, puse în aplicare. Sunt nişte lucruri care mai trebuie să fie făcute”, a spus ministrul.

Diana Buzoianu participă la dezbaterea publică „Miroase – Vrem să respirăm aer curat!”, organizată de USR Ploieşti.