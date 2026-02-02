Bolojan lovește șoferii: amenzi de până la 3.300 de lei pentru mașinile murdare

Guvernul condus de Ilie Bolojan anunță măsuri drastice care îi lovesc direct pe șoferi. Cei care ies în trafic cu mașini murdare, pline de noroi sau praf, riscă amenzi usturătoare, de ordinul miilor de lei.



Noile reguli vizează conducătorii auto care circulă cu vehicule ce pot murdări carosabilul sau pot pune în pericol siguranța rutieră. Mașinile surprinse în trafic în astfel de condiții vor fi sancționate fără avertisment, iar polițiștii pot dispune chiar oprirea lor din circulație.



Amenzile nu sunt deloc simbolice. Sancțiunile pot fi cuprinse între 1.485 de lei și 3.300 de lei, iar valoarea maximă depășește un salariu minim net pe economie. Practic, o singură oprire în trafic poate costa un șofer venitul pe o lună întreagă.



Autoritățile spun că vor fi vizați în special șoferii care ies cu mașinile din șantiere, drumuri agricole sau zone neasfaltate și intră pe drumurile publice fără a le curăța. Noroiul și pietrișul ajunse pe asfalt pot provoca accidente grave, mai ales în condiții de ploaie sau trafic intens.



Controalele vor fi intensificate, iar Poliția Rutieră va acționa inclusiv preventiv, în zonele cunoscute pentru astfel de probleme. Guvernul transmite un mesaj clar: toleranță zero pentru șoferii care ignoră regulile.



Măsura a stârnit deja nemulțumiri în rândul conducătorilor auto, mulți considerând sancțiunile exagerate și disproporționate față de veniturile reale ale populației. Cu toate acestea, autoritățile spun că nu dau înapoi și că regulile vor fi aplicate strict.