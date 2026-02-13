Avertizări importante din partea Asociației Române a Băncilor, Poliției Române și Directoratului Național de Securitate Cibernetică asupra fraudelor online

Asociația Română a Băncilor (ARB), Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor greșeli frecvente pe care utilizatorii le fac în mediul online și care pot duce la pierderi financiare, furt de date sau compromiterea conturilor personale.

ARB, Poliția Română și DNSC au întocmit o listă cu cinci cele mai frecvente greșeli pe care le fac românii care navighează pe internet și care-i pot lăsa fără niciun ban în cont.

1. Oferirea datelor cardului sau a codurilor de securitate

Sub pretextul unor probleme urgente, infractorii cer datele cardului, codul de securitate format din 3 cifre de pe spatele cardului (CVV) sau parolele, ceea ce poate duce la pierderi financiare imediate. Tehnologia permite acum crearea de mesaje și pagini web aproape identice cu cele ale unor bănci sau instituții. Soft-uri inteligente și AI pot replica elemente vizuale și lingvistice, făcând frauda greu de detectat.

Sfat: Nu transmite niciodată datele cardului sau codurile de securitate la cerere! Verifică întotdeauna prin aplicația oficială a băncii sau contactează instituția direct. Datele cardului trebuie folosite exclusiv de posesorul cardului pentru plățile online efectuate pe site-uri securizate.

2. Plata pe site-uri nesigure sau necunoscute

Ofertele „prea bune ca să fie reale” și magazinele online false sunt folosite pentru a colecta datele cardului și a fura bani. Instrumentele bazate pe Inteligența artificială pot genera elemente vizuale, texte și logo-uri care imită perfect site-urile legitime, crescând șansele ca o persoană să introducă detalii personale sau bancare.

Sfat: Verifică cu atenție denumirea (adresa) site-ului, folosește și un antivirus pentru siguranță, ai grijă să aibă conexiunea securizată (https) – lacătul închis și caută informații despre comerciant, înainte de a plăti. Poți face o verificare preliminară a securității site-ului și cu soluții disponibile gratis online, precum ScamAdviser.com, scrie adevarul.ro

3. Neactivarea alertelor și a autentificării suplimentare

Fără notificări și autentificare în doi pași, fraudele pot trece neobservate până când banii sunt deja pierduți.

Sfat: Activează alertele pentru fiecare tranzacție și autentificarea în doi pași în aplicațiile bancare.

4. Reacția impulsivă la mesaje care creează panică

Mesajele care anunță conturi blocate, plăți suspecte sau urgențe sunt folosite pentru a forța decizii impulsive. Tot mai des apar apeluri sau mesaje vocale generate cu AI care pot imita vocea copilului sau a unei persoane apropiate, cerând bani „urgent”.

Sfat: Închide apelul și sună persoana respectivă pe numărul pe care îl cunoști, dar nu din WhatsApp. Verificarea directă este esențială înainte de a trimite bani. Îți poți stabili o parolă, un cuvânt cheie de siguranță pentru a evita astfel de amenințări.

5. Obișnuința de a da click pe linkuri primite prin aplicațiile de mesagerie, SMS sau rețele sociale, fără o minimă verificare

AI poate crea texte și documente care par extrem de convingătoare (inclusiv contracte sau oferte). Chiar dacă par venite de la cineva cunoscut, acestea pot fi capcane.

Sfat: Nu accesa linkuri direct din mesaje. Sună persoana care ți-a trimis mesajul sau accesează site-ul tastând manual adresa cunoscută.

ARB, DNSC și Poliția Română atrag atenția că educația digitală trebuie să înceapă de la vârste mici. Platforma sigurantaonline.ro oferă resurse dedicate copiilor și cadrelor didactice, materiale explicative, ghiduri și instrumente practice pentru folosirea responsabilă a tehnologiei și pentru înțelegerea riscurilor din mediul online, inclusiv a celor asociate utilizării inteligenței artificiale.