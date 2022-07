Apă cu „rația” pentru 30 localități din Alba

Furnizorul de apă și canal din județul Alba – APA CTTA, va furniza apă potabilă doar dimineața și seara către mai mulți consumatori după ce seceta și consumul ridicat din această perioadă călduroasă provoacă probleme serioase în județul Alba.

Măsură luată de compania de furnizare a apei potabile, a fost aceea a raționalizării.

Astfel, locuitorii din 30 localități din județul Alba, vor primi apă după un anumit program.

Din cauza consumului foarte ridicat de apă potabilă specific acestei perioade, rezervele din bazinele de înmagazinare ale operatorului Apa CTTA Alba sunt la nivelul critic, generând în acest fel situația de a nu se putea asigura furnizarea continuă a serviciului de alimentare cu apă potabilă.

In aceste condiţii, suntem pusi in situaţia neplăcută de a furniza apa potabila programat, astfel:

Comuna Farau, comuna Hoparta – zilnic in intervalele orare 6:00-9:00 si 19:00-22:00;



Comuna Cricau, comuna Berghin, comuna Ohaba – zilnic in intervalele orare 06:00-22:00, si comuna Ighiu daca situatia o cere;



Localitatile Unirea, Razboieni si cele din apropierea orasului Ocna Mures (Cisteiu de Mures, Micoslaca, Uioara de Sus, Farau, Uioara de Jos, Noslac, Captalan) – zilnic in intervalele orare 6:00-9:00 si 19:00-22:00;



Comunele Cergau (satele Cergau Mare, Cergau Mic si Lupu) si Rosia de Secas (satele Rosia de Secas si Tau) nu pot fi alimentate cu apa potabila in a doua parte a zilei locuintele aflate in zonele mai inalte, iar in satul Ungurei se sisteaza furnizarea de apa potabila (lipsa debit).



Comuna Rosia de Secas se supune programului daca situatia o cere.



Comuna Garda de Sus (Ghetari, Ocoale, Mununa, Hanasesti, Dealu Frumos si Garda Seaca), furnizarea se va face in functie de rezervele acumulate in rezervorul de inmagazinare

Aceasta situatie s-a creat din cauza utilizarii apei potabile in scopuri agricole si prin urmare facem apel, inca o data, si pe aceasta cale, la abonatii S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba sa foloseasca apa doar in scopuri menajere. In caz contrar, exista posibilitatea ca programul de mai sus sa fie implementat pentru mai mult timp.

Din cauza opririlor dese, la reluarea furnizării pot exista depășiri a valorii parametrului turbiditate, caz în care rugăm clienții să folosească apa numai în scop menajer.

Va informam ca, in cazul in care, ulterior acestui anunt, se constata lipsa de debit si in alte localitati din afara celor de mai sus, S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba va anunta acest fapt.