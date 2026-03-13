Angajări pe bani în spitalele din Oradea: numele SANITAS apare într-un nou scandal

O nouă anchetă scoate la lumină o posibilă schemă de angajări pe bani în spitalele din Oradea, un caz care readuce în discuție problemele de integritate din interiorul unor structuri sindicale din sistemul sanitar.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public și citate de presa locală și națională, mai multe persoane ar fi plătit sume consistente pentru a obține posturi în unități medicale, după ce li s-ar fi promis că angajarea poate fi rezolvată „prin relații”.

Sumele vehiculate în dosar variază de la câteva mii de lei până la aproximativ 5.000 de euro pentru un post, în funcție de poziția vizată. În total, aproximativ 19.000 de euro și 2.000 de lei ar fi fost încasați în cadrul acestei presupuse scheme.

De asemenea, potrivit informațiilor citate în presă, șase persoane ar fi recunoscut în fața procurorilor că au plătit bani pentru a obține un loc de muncă în sistemul medical.

Numele unui fost lider SANITAS apare în dosar

În centrul scandalului apare numele lui Sorin Ioan Crăciun, fost lider SANITAS Bihor și asistent medical, despre care procurorii susțin că ar fi pretins bani promițând angajări în spitale pentru diferite posturi, inclusiv pentru brancardieri, asistenți medicali sau îngrijitori.

Potrivit informațiilor apărute în presă, acesta ar fi intermediat obținerea unor locuri de muncă în sistemul medical în schimbul unor sume de bani.

Într-un alt dosar, Sorin Ioan Crăciun a fost condamnat pentru trafic de influență, după ce ar fi cerut aproximativ 30.000 de euro pentru angajări în sistemul sanitar.

Nu este primul scandal legat de SANITAS

Cazul de la Oradea readuce în atenție și alte episoade controversate care au implicat lideri sindicali din zona SANITAS.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel al lui Marius Petcu, fost lider al Federației SANITAS și al CNSLR-Frăția, condamnat la 7 ani de închisoare pentru corupție într-un dosar de luare de mită.

De asemenea, în spațiul public a fost discutat și cazul lui Mircea Ciocan, fost vicepreședinte SANITAS, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare într-un dosar penal care a ridicat la vremea respectivă semne de întrebare privind integritatea unor lideri sindicali din sistemul sanitar.

O întrebare care revine periodic

În contextul acestor cazuri, apare inevitabil întrebarea: ce se întâmplă în interiorul SANITAS?

Sindicatul care ar trebui să apere interesele personalului medical ajunge periodic în centrul unor scandaluri legate de bani, influență și angajări controversate.

Pentru mulți angajați din sistemul medical, astfel de situații alimentează percepția că accesul la unele posturi poate depinde nu doar de competență, ci și de relații sau influență.

Vor urma și alte dezvăluiri?

După cazul de la Oradea, rămâne de văzut dacă vor apărea și alte informații sau dacă instituțiile statului vor merge mai departe cu anchetele.

Într-un sistem medical deja tensionat, fiecare astfel de scandal riscă să erodeze și mai mult încrederea publicului în instituțiile care ar trebui să asigure transparența și corectitudinea proceselor de angajare.

Rămâne de văzut dacă ancheta în curs va aduce clarificări complete și dacă vor apărea și alte nume implicate în acest caz.

Urmează și alte nume?

