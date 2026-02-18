Alo, România, te mai recunoști?

Alo, guvernanților care vorbiți despre „creștere economică” în timp ce omorâți economia reală!

Astăzi nu mai e vorba despre greșeli administrative. Este vorba despre decizie politică. Despre un stat condus de oameni care au hotărât că micii întreprinzători sunt sacrificabili.



ANAF nu acționează singur. ANAF face exact ce i se cere de sus: să strângă bani cu orice preț, să execute rapid, să nu pună întrebări. Politicienii au creat un sistem în care ești pedepsit nu pentru că furi, ci pentru că nu mai reziști.



Guvernul României vorbește despre reforme, dar practică jaf fiscal legalizat. Parlamentul votează legi stufoase, contradictorii, schimbate peste noapte, apoi se spală pe mâini când firmele cad una câte una. Niciun politician nu intră la executări silite. Niciun politician nu stă în fața funcționarului care-ți spune sec: „plătiți sau închidem”.



Ați transformat antreprenorul român în dușmanul statului.

Nu evazionistul mare. Nu rechinul protejat politic. Ci firma mică, cea care plătește, întârzie, se împrumută, speră. Pe ea o loviți. Pe ea o stoarceți. Pe ea o îngropați în penalități, popriri și amenzi absurde.



Nu e incompetență. Este cinism.

Nu e neputință. Este lașitate politică.

Nu e lipsă de soluții. Este lipsă de interes pentru oamenii care muncesc.



Ați construit un stat care nu sprijină inițiativa, ci o pedepsește. Un stat care nu corectează greșeli, ci le execută. Un stat care știe doar să ia, niciodată să ajute. Și apoi vă mirați că firmele dispar, că oamenii pleacă, că economia reală moare.



Să fie clar: fiecare firmă mică distrusă este un eșec politic.

Fiecare antreprenor falimentat este rezultatul direct al deciziilor voastre.

Și fiecare discurs despre „susținerea mediului de afaceri” devine o minciună rostită peste ruine.



Nu mai dați vina pe „context”.

Nu mai dați vina pe „piață”.



Statul acesta e așa pentru că voi l-ați făcut așa.

Și într-o zi, când nu va mai avea cine să plătească, când nu va mai rămâne nimic de executat, veți descoperi adevărul simplu:

un stat care își distruge micii întreprinzători se sinucide lent.