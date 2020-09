Alina Coltor – o tânără economistă, candidatul Alianței USR – PLUS la Primăria Vințu de Jos

Alianța USR – PLUS o propune pentru funcția de primar al comunei Vințu de Jos pe Alina Coltor, o tânără economistă. Este absolventă de studii universitare în domeniul științelor economice și în domeniul ingineriei mediului, la instituții de învățământ superior din Alba Iulia și, respectiv, Timișoara. Este căsătorită și este mamă a 3 copii minunați. A lucrat atât în mediul privat, cât și ca angajat la stat. Este o fire dinamică și muncitoare și a ales să candideze la funcția de primar al comunei Vințu de Jos deoarece apariția copiilor în viața sa a făcut-o să resimtă și mai tare neajunsurile din comunitatea în care trăiește.

Are alături o echipă redutabilă, de oameni harnici și care doresc schimbarea în bine a comunității. Câteva dintre ideile din programul pentru dezvoltarea comunei Vințu de Jos, pe care le propun Alina Coltor și Echipa USR PLUS, sunt următoarele:

– Înființarea unei creșe și a unei grădinițe cu program prelungit,

– Implementarea unui program eficient de tip after-school pentru copiii de la grădiniță și școală,

– Asfaltarea drumului de pe Valea Vințului,

– Crearea unui spațiu de joacă modern și sigur pentru copiii de la școală,

– Transparentizarea activității primăriei,

– Crearea unui parc modern în comună,

– Repunerea pe picioare a echipei de fotbal ,

– Proiecte pentru ajutorarea familiile tinere,

– Susținerea evenimentelor culturale din comună,

– Crearea unui brand local pentru micii producători,

– Crearea unui traseu turistic care să cuprindă zone pitorești din Vințu de Jos, Valea Vințului, Inuri, Zlatna și includrea lui pe lista obiectivelor turistice din Alba,

– Implementarea unui program eficient de curățenie în comună și de colectare selectivă a deșeurilor,

– Transparență în cheltuirea banilor publici și implementarea bugetării participative,

– Atragerea investitorilor în comună și crearea de noi locuri de muncă.

„Am pornit cu mare încredere pe acest drum, mai ales că vedem cu toții că în comuna noastră este nevoie urgentă de o schimbare în bine. Avem atâția oameni care ne susțin și nu vrem să-i dezamăgim. Cu toții ne dorim o administrație locală care să fie tot timpul în slujba cetățenilor și care să fie interesată de problemele lor. A sosit momentul schimbării clasei politice dominante din comunitatea noastră! Am convingerea că împreună putem transforma Vințu de Jos în acel loc pe care cu toții ni-l dorim. Am susținut de la bun început proiectul USR PLUS și în special implicarea tinerilor în dezvoltarea comunităților în care trăiesc. Consider că pot candida cu succes pentru funcția de primar, deoarece cunosc foarte bine nevoile social-administrative ale cetățenilor și am alături o echipă de oameni serioși, care se angajează să fie în permanență vocea cetățenilor în Consiliul Local. Iar cine vrea, de exemplu, să ne propună un proiect care să ajungă în Consiliul Local Vințu de Jos, poate oricând să ne scrie ideile la adresa de internet alba@usr.ro. Suntem aici pentru toți concetățenii noștri. Pe 27 septembrie acordați o șansă oamenilor care pot să dezvolte comunitatea dumneavoastră. OAMENI CA TINE SCHIMBĂ ALBA ÎN BINE!”, a declarat Alina Coltor.

