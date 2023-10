Alexandru Pelici noul antrenor al echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia

Echipa din Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia are începând de miercuri, un nou antrenor principal, în persoana lui Alexandru Pelici.

Tehnicianul originar din Timișoara, a condus ultima dată formația de Liga 2, Campionii FC Argeș, echipă de care s-a despărțit ultima dată la finalul lunii august.

Pelici și-a încheiat cariera de jucător în 2002 chiar la echipa din Cetatea „Marii Uniri”, iar apoi din 2004 a fost secund pe banca „alb-negrilor”.

Din 2004 până în 2005, Pelici a ocupat funcția de antrenor principal la Unirea Alba Iulia.

A reușit atunci, ca ”secund”, promovarea în Divizia A , iar în următorul sezon, cu el ”principal”, când avea vârsta de 30 de ani, Apulum Unirea Alba Iulia înregistra cea mai bună clasare din istoria sa, locul 6 prima ligă.

În cariera sa de antrenor, Alexandru Pelici a mai pregătit echipele Apulum Unirea Alba Iulia, FCM Reșița (în două perioade), Forex Brașov, Arieșul Turda, CSM Școlar Reșița, Voința Sibiu (în două perioade), FCM Târgu Mureș, CSM Râmnicu Vâlcea (în două perioade), Metalul Reșița, FC Brașov, FC Bihor Oradea, CS Mioveni (în două perioade), FC Hermannstadt, Ripensia Timișoara, CSM Reșița și Campionii FC Argeș, iar între 2022 și 2023 a fost selecționer al naționalei U19 a României. Ca ”principal” a reușit promovări în prima ligă cu Voința Sibiu, FC Hermannstadt și CS Mioveni.

Joi, noul tehnician al CSM-ului a avut o întâlnire cu Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

Anunțul instalării noului antrenor a fost făcut de către CSM Unirea Alba Iulia, printr-un mesaj postat pe pagina de socializare a clubului.

„Începând de ieri, noul antrenor al echipei de fotbal, Alexandru Pelici a semnat contractul de activitate sportivă cu clubul nostru.

Tot ieri a avut loc o discuție cu staff-ului tehnic pe care l-a găsit la club și cu care va continua colaborarea.

Astăzi, domnia sa a fost prezentat primarului Municipiului Alba Iulia, domnul Gabriel Pleșa.

„În această dimineață am avut plăcerea să îl cunosc mai bine pe antrenorul și omul Alexandru Pelici. Urmărisem traiectoria profesională a domniei sale, ca jucător și, mai apoi, ca antrenor care a debutat la Unirea Alba Iulia și am fost impresionat de tenacitatea cu care și-a îndeplinit obiectivele acolo unde l-au purtat pașii în profesie.

Iată că, începând de astăzi, destinul său profesional se intersectează din nou cu Unirea Alba Iulia. Am avut o scurtă discuție plecând de la ceea ce își propune la echipă pe termen scurt, mediu și lung. Am apreciat declarația domniei sale conform căreia Unirea reprezintă începuturile sale în fotbal și în, același timp, o datorie morală. Am căzut de acord că, în prezent, echipa trece printr-un moment delicat și că are nevoie de o direcție strategică nouă, clară, pentru a ajunge la obiectivele stabilite.

Probabil că moralul jucătorilor are de suferit în prezent din cauza rezultatelor mai slabe și trebuie intervenit mai ales în acest sens, dar potențialul fotbalistic este totuși unul de calitate. Pe termen lung, planul noului nostru antrenor este de a extinde baza de selecție în propria pepinieră sportivă și de a dezvolta și mai mult Academia de juniori a clubului.

Îi doresc, și pe această cale, multă baftă domnului Alexandru Pelici și staff-ului său, să readucă Unirea în prim-planul competițiilor fotbalistice din România!Hai Unirea!” – a precizat domnul Gabriel Pleșa pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Pelici a transmis în exclusivitate pentru pagina noastră: „Am răspuns cu o oarecare emoție propunerii venite din parte clubului. Mă leagă amintiri fantastice de această echipă, aici am debutat ca antrenor. Consider ca pe o datorie de onoare misiunea mea aici, Unirea mi-a oferit foarte mult și aș dori să întorc măcar o parte.

Le mulțumesc tuturor pentru încredere și susținere și fac un apel la suporteri să ne susțină la fiecare meci, avem mare nevoie de ei”

Transmitem și noi pe această cale multă baftă domnului Alexandru Pelici, să conducă Unirea spre cât mai multe victorii! Mult succes, Mister!”, se arată în comunicatul publicat pe pagina de Facebook.