Alba Iulia fără noroaie: Primăria municipiului a demarat o acțiune de curățenie a orașului și de întreținere a străzilor neasfaltate

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat, săptămâna trecută, acțiunea „Alba Iulia fără noroaie”, în cadrul căreia se va interveni pe străzile din municipiu pentru curățarea noroiului adunat în urma iernii și a ploilor din ultima perioadă. De asemene acțiunea va presupune și intervenții pentru întreținere și pietruire pe străzile neasfaltate din Alba Iulia. Prima lucrare, solicitată de cetățeni: Strada Emil Racoviță – Zona AREX. În cadrul acțiunii, firma de salubritate va curăța străzile mecanizat, cu mașinile de măturat, iar în locurile în care utilajele nu pot interveni curățenia se va face cu angajații de la salubritate și cu beneficiarii ajutorului minim garantat. Beneficiarii acestor ajutoare sociale, care sunt apți de muncă, au obligația de a presta muncă în folosul municipiului, astfel încât au fost mobilizați pentru aceste lucrări.

Începând de luni, municipalitatea a început și a doua fază a acțiunii „Alba Iulia fără noroaie”, respectiv lucrări de întreținere și pietruire pe străzile neasfaltate din Alba Iulia. Lucrările se vor face cu utilajele și angajații primăriei, iar administrația locală a lansat o achiziție publică pentru a încheia un contract cadru care să asigure cantitatea necesară de piatră și balast pentru aceste lucrări. Contractul va fi încheiat, cel mai târziu, în luna martie, și va asigura în următorii 2 ani, în funcție de nevoi, 34.000 de tone de piatră concasată și balast pentru repararea și întreținerea drumurilor nemodernizate din municipiu. Toate lucrările se vor derula în regie proprie, cu utilajele și angajații primăriei.

„Alba Iulia are mult prea multe străzi neasfaltate. Este o realitate care, până acum, a fost cosmetizată și, cum spune românul, ascunsă sub preș. Aproximativ 150 de kilometri de străzi din municipiu sunt fără asfalt, iar pentru acești oameni „confortul” unui oraș înseamnă praf și noroaie. Este aproape jumătate din distanța Alba Iulia – București. Nu încerc să vorbesc despre „moșteniri”, cum o fac unii politicieni în această perioadă, ci vreau să facem împreună o radiografie serioasă a realităților urbane din Alba Iulia. Cei 150 de kilometri de străzi neasfaltate nu sunt o mândrie, ci o dovadă a neputinței administrative și a lipsei de viziune. De aici trebuie să începem, dacă vrem să fim cu adevărat „smart”. Un oraș inteligent trebuie să ofere, în primul rând, condițiile normale de trai și pentru cetățenii din aceste zone, oameni care plătesc taxe și impozite locale. Am demarat acțiunea „Alba Iulia fără noroaie” și, pe lângă curățenia noroiului de pe carosabil, am început și lucrări pe străzile nemodernizate, unde facem în regie proprie pietruiri și întreținere, până când vom putea intra cu proiectele de asfaltare și pe aceste străzi. Nu lansez promisiuni politicianiste că vom asfalta peste noapte toate aceste străzi, însă îi asigur pe locuitorii lor că vom începe să lucrăm serios prioritizând transparent investițiile multianuale pentru asfaltări și modernizări. Îi rog pe cetățeni să ne sesizeze zonele cu probleme pentru a se interveni cu lucrări de întreținere sau să ne anunțe dacă acțiunile de curățenie nu se desfășoară corespunzător”, a spus primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Prima acțiune de întreținere și pietruire a început, luni, pe Strada Emil Racoviță – Zona AREX, problemele din această zonă fiind frecvent sesizate de cetățeni. În cazul în care doriți să sesizați probleme pe străzile dumneavoastră sau dacă acțiunile de curățenie nu se desfășoară corespunzător, vă rugăm să contactați echipa Primăriei Alba Iulia la telefon: 0258 819 462, prin aplicația ”Smart Alert Alba Iulia” sau prin pagina de Facebook ”Dispecerat Primărie Alba Iulia”.