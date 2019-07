Afla cum te echipezi corespunzator pentru ora de educatie fizica si sport

Multi elevi din ziua de astazi refuza sa participe la ora de educatie fizica, din cadrul scolii, din diferite motive, dar cel mai des intalnit este faptul ca prefera sa faca “sport” pe tableta sau telefonul mobil. Comoditatea pare ca a inceput sa fie tot mai prezenta in randul copiilor, aceasta activitate devenind, in ultima vreme, o adevarata corvoada pentru majoritatea micutilor. Parintii sustin aceasta lipsa de interes a copiilor, uitand de faptul ca sportul intareste organismul si ii fereste pe cei mici de probleme de sanatate.



Fiecare scoala are un anumit regulament de ordine interioara, iar elevul trebuie sa inteleaga ca este necesara respectarea acestuia pentru o buna desfasurarea a orelor de curs. Pentru ora de educatie fizica si sport, echipamentul nu trebuie sa lipseasca din rucsac din diferite motive: elevul transpira si trebuie sa isi schimbe hainele, nu trebuie sa intre in sala cu incaltamintea cu care merge pe afara deoarece ar aduce praf, etc.



Iata cateva lucruri pe care trebuie sa le stii despre aceasta ora:



Imbracamintea sport. De ce sa nu vii imbracat in blugi si camasa? La sport transpiri abundent, iar hainele vor mirosi a transpiratie. In plus chiar ai putea raci din cauza diferentelor de temperatura. Parintii trebuie sa cumpere elevilor treninguri de copii adecvate si sa ii faca sa inteleaga ca la ora de sport nu se discuta, se executa. Nu e nevoie ca elevii sa aiba haine de brand, sunt suficiente urmatoarele piese vestimentare: tricou, pantaloni scurti (primavara-vara), trening (iarna);

Incaltamintea potrivita. De ce nu esti lasat sa intri in sala de sport cu pantofii sau incaltamintea obisnuita? Motivul este evident: aduci praful de afara, strici sau zgarii parchetul din sala, poti lovi alti colegi cu tocul sau cu diferite accesorii ce exista pe o astfel de incaltaminte. Nu vrei sa dai o suma de bani mai mare pe adidasi? Cumpara niste tenisi ieftini pentru ca nu conteaza firma, ci confortul picioarelor la ora de sport;

Indepartarea accesoriilor, bijuteriilor sau altor obiecte care te-ar putea rani. Chiar daca ti se pare deplasata cererea profesorului de a nu veni cu cercei, inele, cu haine sau incaltaminte cu tinte, paiete etc, adevarul este ca aceste obiecte te-ar putea rani pe tine sau pe ceilalti. Ar fi bine sa le lasi acasa cand ai ora de sport, exista riscul sa ramai fara ele daca le pui in ghiozdan sau le lasi pe banca;

Atitudinea corespunzatoare. In cadrul orei de educatie fizica si sport trebuie sa fii calm, sa executi ce ti se cere, sa ai o atitudine cuviincioasa atat fata de colegi, cat si fata de cadrul didactic, sa te implici in jocurile de echipa si sa intelegi ca aceasta ora de curs este necesara pentru dezvoltarea ta fizica si psihica. Chiar daca nu iti plac anumite lucruri, incearca sa le intelegi, sa lasi de la tine, fara sa te enervezi si sa ceri parintilor sa iti scoata scutire pentru ca ora de sport te plictiseste. Uneori, adultii vor fi convinsi de dorintele copiilor fara sa isi dea seama ca le fac mai mult rau decat bine.

In concluzie, ora de educatie fizica ramane foarte importanta in parcursul scolar al elevului, in formarea personalitatii acestuia, dezvoltand trupul si mintea intr-un mod armonios.



