Acțiuni ale DSVSA Alba, la operatorii din sectorul alimentar, pentru diminuarea risipei alimentare

Inspectorii sanitar-veterinari și pentru siguranța alimentelor efectuează acțiuni de verificare, informare și conștientizare, la operatorii economici din sectorul alimentar, privind respectarea aplicării legii referitoare la diminuarea risipei alimentare.

Acțiunile DSVSA Alba se desfășoară la unități de tip supermarket, restaurante, la procesatori de alimente de origine animală și nonanimală. Scopul nostru este ca operatorii din domeniul alimentar să respecte prevederile Legii 217/2016, privind diminuarea risipei alimentare, între care: