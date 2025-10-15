Achizițiile pentru digitalizarea spitalelor TBC și Psihiatrie au fost FINALIZATE

Consiliul Județean Sibiu a finalizat achizițiile pentru implementarea sistemelor informatice la spitalele TBC și Psihiatrie, proiecte finanțate prin PNRR cu aproape 7 milioane de lei.

Aproape 7 milioane de lei, obținuți prin PNRR

Aceste două proiecte se adaugă procesului de digitalizare a celor mai mari trei spitale din județul Sibiu

Digitalizarea Spitalului de Urgență este în derulare

Consiliul Județean Sibiu anunță finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru implementarea sistemelor informatice medicale integrate la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu și la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu.

Ambele proiecte au fost depuse de Consiliul Județean Sibiu, în calitate de instituție contractantă, și sunt finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Pilonul II: Transformare Digitală, Componenta 7 – Transformare digitală, Investiția specifică 13.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice.

Pentru ambele proceduri de achiziție a fost depusă câte o singură ofertă, din partea Asocierii SOBIS SOLUTIONS SRL – GAMA IT SRL, care a fost declarată câștigătoare.

La Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu valoarea ofertei depuse este de 3.414.850 lei (fără TVA), în timp ce pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu valoarea este de 3.561.022 lei (fără TVA). Ambele contracte au o durată de implementare similară, de 8 luni.

În cadrul ambelor proiecte, vor fi furnizate și implementate sisteme informatice medicale integrate, care includ:

echipamente IT și licențe software moderne;

dezvoltarea și implementarea modulelor informatice medicale;

testarea și operaționalizarea completă a sistemului;

instruirea personalului medical și administrativ.

Totodată, contractul de furnizare a sistemului informatic (hardware și software) pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu este în derulare, fiind în desfășurare etapele de analiză, proiectare și instalare a echipamentelor.

Prin aceste investiții, Consiliul Județean Sibiu continuă procesul de digitalizare a spitalelor aflate în subordinea sa, contribuind la creșterea eficienței activităților medicale, la o gestionare mai bună a datelor pacienților și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite.

Precizăm totodată că pentru continuarea celor trei proiecte esențiale de digitalizare a celor mai mari spitale din județ – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu (SCJUS), Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” și Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC), Consiliul Județean Sibiu a inițiat demersuri cu sprijinul UNCJR pentru deblocarea acestora.

Mai multe detalii – https://www.cjsibiu.ro/wp-content/uploads/2025/09/CP_Proiecte-digitalizare-spitale-Judetul-Sibiu.pdf