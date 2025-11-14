A început Postul Nașterii Domnului: Credincioșii intră în perioada de pregătire spirituală

Postul Crăciunului, cunoscut și sub denumirea de Postul Nașterii Domnului, începe vineri, 14 noiembrie, și se încheie în ajunul marii sărbători, pe 24 decembrie. Cele 40 de zile de post îi invită pe credincioși la o perioadă de introspecție, rugăciune și pregătire spirituală pentru întâmpinarea nașterii Mântuitorului.

Potrivit tradiției, acest post amintește de perioadele de nevoință ale patriarhilor și drepților Vechiului Testament, care au postit în așteptarea venirii lui Mesia. De asemenea, el evocă postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când a primit de la Dumnezeu Legea – cele Zece Porunci.

În același spirit, Biserica îi îndeamnă pe credincioși să folosească această perioadă pentru a-și curăța sufletele și a se pregăti să primească lumina lui Hristos. „Mântuitorul vine pe pământ, dar dorește să pătrundă și în sufletele noastre”, subliniază scrierile tradiției creștine.

Conform informațiilor publicate de crestinortodox.ro, Postul Crăciunului are un caracter profund spiritual, fiind menit să transforme inimile credincioșilor în temple ale prezenței divine.

Primele mențiuni despre acest post apar în secolele IV-V, în scrierile Fericitului Augustin și ale episcopului Leon cel Mare al Romei. Practica postirii s-a uniformizat mult mai târziu: în anul 1166, Sinodul local de la Constantinopol, prezidat de patriarhul Luca Chrysoverghi, a stabilit ca toți creștinii să postească timp de 40 de zile.

Înainte de această hotărâre, durata postului varia considerabil – unii credincioși posteau doar șapte zile, în timp ce alții se pregăteau timp de până la șase săptămâni.