15 ianuarie cea mai tristă zi din an. Ce spun specialiștii despre Blue Monday?

Este cea mai tristă zi din an, cunoscută și sub numele de „Blue Monday”. Iar asta pentru că a treia zi de luni din noul an este considerată de specialiști drept cea mai deprimantă din an.

La prima vedere, motivele par justificate. Formula prin care s-a decretat cea mai deprimantă zi ține cont de o serie de factori, precum condițiile meteo, trecerea sărbătorilor, golurile din buget, dar și concediile îndepărtate.

Există, de altfel, și anumite corelări cu această zi: se observă un grad mai mare de absenteism la locul de muncă, dar și o creștere a cererilor de divorț.

În plus, ziua este foarte apropiată de 17 ianuarie, adică de Ziua Internațională a Abandonării Rezoluțiilor de Anul Nou, scrie realitatea.net