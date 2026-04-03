Victorie totală: Călin Georgescu a scăpat de controlul judiciar

Zi cu semnificație pentru mulți români: Călin Georgescu a scăpat de controlul judiciar, după ce Tribunalul București a decis definitiv ridicarea acestei măsuri. O hotărâre care, pentru susținătorii săi, nu este doar una juridică, ci o victorie de principiu.



După mai bine de un an de restricții, obligații și presiune publică, Georgescu își recapătă libertatea deplină. Nu mai este obligat să se prezinte la poliție, nu mai are interdicții de deplasare. Este, din nou, un om liber.



O decizie cu ecou



Într-un context tensionat și controversat, această hotărâre este văzută de mulți ca un semnal puternic: justiția trebuie să rămână dreaptă, iar drepturile fundamentale nu pot fi îngrădite la nesfârșit.

Susținătorii lui Călin Georgescu vorbesc despre un moment simbolic, unul în care adevărul începe să iasă la lumină, iar presiunea sistemului nu mai poate ține loc de dovezi.



Lupta continuă



Procesul nu s-a încheiat. Însă această etapă marchează un punct de cotitură. Georgescu și-a susținut constant nevinovăția, iar decizia instanței îi oferă acum șansa de a se apăra fără constrângeri.



Pentru mulți, mesajul este simplu și puternic: România nu cedează. România merge mai departe. România își apără cetățenii.