Val de caniculă peste România. ANM anunță temperaturi până la 39 de grade în zilele următoare

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă mai multe avertizări meteo de caniculă, care sunt valabile pe tot parcursul zilei de duminică, 18 august. Cea mai mare parte a țării este sub cod galben, 11 județe sunt sub cod portocaliu, iar un județ este sub cod roșu. Meteorologii au anunțat temperaturi de până la 39 de grade.

Prima avertizare meteo cod roșu este valabilă pentru județul Timiș, unde valul de căldură va fi persistent.

Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade. Va fi caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Minimele, de 19…25 de grade, local vor caracteriza o noapte tropicală.

A doua avertizare cod portocaliu vizează 11 județe ale țării.

Valul de căldură va persista în sudul Banatului și al Crișanei, sud-vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei.

Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi în general de 37…38 de grade.

Minimele, de 19…25 de grade, local vor caracteriza o noapte tropicală.

A treia avertizare meteo este de cod galben și vizează majoritatea județelor țării.

Valul de căldură, disconfortul termic ridicat și canicula vor persista în cea mai mare parte a țării, astfel încât temperaturile maxime vor fi în general de 33…37 de grade, iar minimele de 17…21 de grade.

În zilele următoare, valul de căldură va persista în cea mai mare parte a țării.

