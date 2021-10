Un necaz nu vine niciodată singur : După căderea Guvernului, BNR anunță că a majorat dobânda cheie, pentru a ține în frâu scumpirile

În ziua căderii guvernului Cîțu, Banca Națională a României a decis majorarea dobânzii de referință, în încercarea de a ține în frâu creștere prețurilor. Este prima majorare a dobânzii de intervenție, din ultimii trei ani și jumătate.

Dobânda cheie a fost majorată, marți, la 1,5%, după 3 ani și jumătate în care a stagnat la 1,25%, cel mai mic nivel din istorie, potrivit Biziday.

În ședința de azi, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât:

– majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,50 la sută pe an, de la 1,25 la sută pe an, începând cu data de 6 octombrie 2021;

– majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,00 la sută pe an, de la 0,75 la sută pe an, și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 2,00 la sută pe an, de la 1,75 la sută pe an, începând cu data de 6 octombrie 2021;

– păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.