Un antreprenor român lansează Code-Host, prima platformă de comercializare de software globală

Start-upul Code.Host, fondat de antreprenorul român de etnie tătară Harun Rașid, lansează prima platformă B2B de tip marketplace global dedicată exclusiv vânzării şi cumpărării de software. Pe această platformă, furnizorii de software pot să își listeze produsele și să stabilească reguli de vânzare și utilizare pentru cumpărători. Pentru a susține dezvoltarea și comercializarea la nivel internațional a acestui produs, Harun Rașid se află în discuții avansate cu cei mai mari jucători din domeniul IT din România pentru finanțarea platformei.





„Am investit în acest proiect aproximativ un an de zile de muncă și câteva sute de mii de euro, iar scopul acestui demers este să cresc nivelul de conștientizare la nivel global pentru Code.Host și felul în care marketplace-ul nostru unește, susține și ajută la dezvoltarea și implementarea de software customizabil prin construirea unei comunități sigure și a unui market ușor de aplicat în orice domeniu. Platforma noastră facilitează tranzacțiile între dezvoltatorii de software sau proprietarii care nu au departamente de vânzare dedicate și companiile care caută drepturi de utilizare pentru dezvoltarea afacerii sau revânzarea sub un nou brand”, declară Harun Rașid, fondatorul Code.Host



.

Utilizatorii platformei creată de Code.Host vor putea selecta inclusiv țările în care software-ul poate fi utilizat, tipurile de afaceri și modul în care poate fi folosit – în interes propriu, pentru revânzare sub un nou brand. Plățile vor putea fi făcute fie integral, fie în leasing.



Printre avantajele oferite de platforma Code.Host se numără vizibilitatea sporită și oportunități de vânzare pentru dezvoltatori, un sistem sigur pentru monetizare care protejează drepturile de autor, un sistem robust de recenzii și evaluări, instrumente eficiente de gestionare a licențelor, suport cuprinzător pentru dezvoltatori, măsuri de protecție a drepturilor de autor, o platformă sigură de comunicare între cumpărători și dezvoltatori și opțiuni de promovare pentru a crește vizibilitatea produselor.



În plus, platforma facilitează creșterea veniturilor pentru vânzători și oferă în același timp companiilor soluții software accesibile, fie prin cumpărare, fie prin leasing, eliminând nevoia dezvoltării de software personalizat de la zero.





„Mereu vom avea nevoie de finanțare, mai ales în faza de start-up în care ne aflăm acum, dar suntem deja în discuții avansate cu cei mai mari jucători din domeniul IT din România. Am deschis înscrierile early bird pe platforma noastră și invităm firmele producătoare și dezvoltatorii de software să ni se alăture în acest proiect inovator în premieră pentru zona de start-up din România. Dorim să devenim principala platformă globală unde atât dezvoltatorii de software, cât și companiile care au creat și dezvoltat intern soluții software, să poată vinde aceste produse”, a adăugat Harun Rașid.





Despre companie:

Fondatorul Harun Rașid a înființat mai multe start-upuri, printre care și o agenție de dezvoltare software. Anterior, el a co-fondat Activaire, una dintre cele mai importante companii de drepturi de difuzare muzicală din Statele Unite, care are peste 100 de clienți corporate la nivel mondial.