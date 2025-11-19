Un alt lider PSD sare la gâtul lui Bolojan. Scandal pe tema salariilor din sistemul de apărare și ordine publică.

Senatorul PSD Mihai Fifor critică intenția Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan de a reduce cu 10% salariile din sistemul de apărare și ordine publică. Parlamentarul susține că măsura ar afecta personalul militar și angajații Ministerului Afacerilor Interne, ‘oameni care asigură ordinea, siguranța și stabilitatea statului’.

„După ce a bulversat deja o țară întreagă, premierul Bolojan a găsit de unde să mai taie 10% din salarii. Nu de la privilegiați, ci de la Armata României și de la MAI”, a scris Fifor pe rețelele sociale.Acesta a subliniat că decizia vine într-un moment în care situația de la granițele României este tensionată, iar statele de pe flancul estic al NATO își consolidează apărarea. Știe oare premierul cât câștigă un SGP-ist? Sau ce înseamnă să muncești nopți întregi în teren, cu riscuri reale?”, a declarat liderul PSD. pe o rețea de socializare.

Fifor a precizat că propunerea aparține exclusiv premierului Bolojan, nu Partidului Social Democrat.

„PSD a insistat ferm că aceste reduceri nu pot fi aplicate acolo unde s-au făcut deja ajustări și că asemenea excese bugetare nu pot fi tratate ca reformă”, a afirmat acesta.