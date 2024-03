Topul celor mai transparente domenii în privința salariilor. Trei sferturi dintre joburile cu salariul afișat aparțin angajatorilor din turism / HoReCa, retail, servicii, transport / logistică și construcții

Din cele 25.000 de joburi disponibile în acest moment pe eJobs.ro, aproape 9.000 au salariul afișat în anunțul de angajare, angajatorii optând să ofere informații fie despre salariul concret pe care îl oferă, fie un plafon salarial în care fluctuațiile depind de nivelul de experiență și competențele punctuale pe care le au candidații. Deși Comisia Europeană a aprobat anul trecut directiva care va obliga companiile să comunice informații cu privire la salarii, aceasta încă se află în termenul de grație pentru implementare și, prin urmare, în continuare, mai mult de jumătate din numărul total de a anunțuri de angajare nu au salariul public.

„Angajatorii profită de ultima sută de metri în care afișarea salariului este opțională și preferă să îl dezvăluie doar în cadrul interviurilor de recrutare care au loc față în față cu candidații. Asta deși anunțurile care au salariul vizibil au cu aproximativ 40% mai multe aplicări decât celelalte. Cu toate acestea, pentru că știu că este un diferențiator important în ochii candidaților, cei care au multe poziții de ocupat sau cei care activează într-un domeniu care se confruntă cu deficit de talente, recurg la această soluție pentru a putea recruta mai rapid”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Deși nu se află în vârful clasamentului celor mai mari salarii din România, angajatorii din turism și HoReCa sunt cei care au cele mai multe anunțuri de angajare cu salariul afișat. Astfel, din cele aproape 9.000 de joburi cu salariul publicat disponibile în acest moment pe eJobs.ro, puțin peste 2.000 aparțin companiilor din acest sector.

„Vorbim despre un domeniu care angajează destul de mult, în care rata de fluctuație este mare și nevoia de înlocuire a angajaților plecați este imediată, motiv pentru care angajatorii vor candidați care, atunci când aplică, sunt conștienți de tot ce presupun joburile respective, inclusiv salariul oferit”, explică Roxana Drăghici. Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, salariul mediu net, la nivel național, pentru cei care lucrează în turism și HoReCa este de 3.500 de lei pe lună. Această medie reflectă salariile angajaților din toate județele țării și cu toate nivelurile de experiență.

Retailul este al doilea cel mai transparent domeniu când vine vorba de salarii, cu aproape 2.000 de joburi postate în care salariul este făcut public de către angajatori. Media salarială pentru acest sector este de 3.800 de lei pe lună. Retailul este, de asemenea, și cel mai mare angajator la nivel național, cu 6.200 de joburi disponibile în acest moment (atât joburi care au salariul afișat, cât și joburi care nu oferă informații salariale în anunțul de angajare). Urmează angajatorii din producție și servicii, ambii cu câte 700 de joburi pentru care au salariile afișate. Dacă pentru servicii media salarială netă este de 4.100 de lei, pentru producție este de 4.200 de lei.

„Ce observăm, ca linie generală este că, nivelul de transparență crește direct proporțional cu numărul de joburi pe care o companie le are în piață. Cu cât nevoia de candidați este mai mare, cu atât vedem mai multe salarii publicate în anunțul de angajare”, mai spune Roxana Drăghici. Alte domenii care și-au făcut loc în topul celor mai transparente din punct de vedere salarial sunt IT / telecom, industria alimentară, call – center și publicitate / marketing / PR.

În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile 25.000 de locuri de muncă.

