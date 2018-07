Tips & Tricks INDUSTRIA MUZICALĂ – Drumul către succes

Esti pasionat de muzica, dar nu consideri ca iti poti gasi un loc in aceasta industrie? Ti-ai dori sa devii unul dintre cei mai buni artisti, insa nu stii de unde si cum sa iti incepi drumul catre succes? Daca iti doresti sa perseverezi in acest domeniu, fiind dispus sa lupti cu concurenta, sa inveti si sa investesti timp si energie, atunci ai realizat deja primul pas. Pentru a face fata, este nevoie sa fii determinat si sa nu te lasi influentat de cei din jur, in special de catre cei care nu isi doresc sa obtii succesul mult dorit.

Valorificarea telentului tau – investitiile in munca ta

Pentru a-ti valorifica talentul, este nevoie sa poti exersa si presta bazandu-te pe instrumentele tale, nu doar pe talentul si cunostintele pe care le ai. Indiferent pe ce instrument vrei sa te specializezi, ai nevoie de microfoanele wireless, care sa capteze sunetul la o rezolutie inalta, permitandu-ti ca ulterior sa adaugi orice modificare doresti. Acest tip de microfon este foarte util, deoarece esti independent de un spatiu limitat de cablu, putand sa te misti in voie. Astfel, iti poti exersa inclusiv, prestanta scenica.

Totodata, este esential sa nu cunosti doar un instrument muzical, ci mai multe. Daca iti doresti sa iti imbogatesti cunostintele, beneficiand de o intelegere a ambientului (daca esti solist), cel mai util este sa achizitionezi si exersezi ritmurile melodiilor pe care le interpretezi, cu chitare electrice profesionale, la preturi foarte avantajoase. Fiind la inceput de drum in construirea unei cariere, investitiile financiare trebuie calculate foarte bine, astfel incat ele sa fie divizate intre toate centrele tale de interes:

Cursuri de specializare si perfectionare;

Publicitate;

Viata personala.

Pentru ca talentul tau sa fie apreciat pe cat de mult merita, trebuie sa evoluezi constant, invatand nu doar din propriile greseli, ci si din cele ale celor din jur. Este foarte important sa vezi imaginea de ansamblu si in detaliu, pentru a nu rata niciun pas pe care trebuie sa il faci, pentru a-ti finaliza fiecare etapa, acumuland treptat experienta psihologica si sociala de care ai nevoie.

Industria muzicala nu este un domeniu de activitate usor, datorita multitudinii de artisti deja consacrati, dar si al celor celebrii in underground. Acestui aspect i se adauga volumul imens de munca si ritmul de lucru, care pentru cei care nu se daruiesc si nu iubesc muzica, este imposibil.

Cunoasterea oamenilor potriviti la locul potrivit nu tine doar de noroc, ci si de tine insuti, de calcularea corecta a dozelor de deschidere si mister, de sociabilitate si retinere.

Planificarea viitorului

Este esential ca inca de la inceputul carierei in aceasta industrie, sa stii de unde pana unde vrei sa ajungi si sa iti estimezi un timp in care sa realizezi acest lucru. Trateaza cariera ta in muzica precum un proiect personal si daruieste timp, energie si fii perseverent pentru a vedea rezultatele dorite. Tine cont de faptul ca:

Este esential sa profiti de toate oportunitatile;

Sa fii selectiv in investitiile facute;

Sa te bazezi pe instinct pentru a face cele mai bune alegeri, fara a neglija importanta informatiei si studiul asupra ofertelor pe care le primesti;

Sa iti pastrezi ambitia si dorinta de a evolua, chiar si cand drumul spre succes devine anevoios;

Trebuie sa oferi un exemplu concurentei prin atitudinea ta si principiile pe care le ai;

Sa ai curajul sa experimentezi, sa iesi din zona de confort, pentru a prinde o experienta cat mai mare si diversificata.

Lupta pentru visul tau si daruieste-te acestui proiect personal pentru a vedea rezultatele pe care ti le doresti. Ambitioneaza-te sa fii diferit, sa fii tu insuti, punand accent in ceea ce faci pe calitate, seriozitate si unicitate.