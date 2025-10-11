Tensiuni la Uzina Mecanică Cugir. Reacție fermă: „Industria de apărare e o chestiune strategică, nu o feudă de partid!”

Situația de la Uzina Mecanică Cugir stârnește îngrijorare în rândul opiniei publice, dar și al reprezentanților politici. În contextul protestelor și al tensiunilor crescânde dintre angajați și conducerea unității, a fost transmis un mesaj ferm privind modul în care este gestionată această criză.

„Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir. Industria de apărare este fără îndoială o chestiune de importanță strategică. Oamenii care lucrează la Cugir sunt îndreptățiți să își exprime nemulțumirea, așa cum conducerea este obligată să gândească soluții pentru ieșirea din această situație. Așa arată democrația și respectul față de angajați”, a declarat Horațiu Florea.

Acesta atrage atenția asupra unor posibile abuzuri la adresa muncitorilor din uzină:

„Dacă ceea ce spun angajații cu privire la amenințarea la care sunt supuși de către conducerea PSD a Uzinei Mecanice Cugir este adevărat, este grav. Le reamintesc celor care fac asta că angajații nu sunt pe feuda cuiva și mai ales că aceștia nu au fost numiți politic acolo de către un partid care uită social-democrația când oamenii pun întrebări.”

Horațiu Florea subliniază și lipsa de coerență a conducerii politice:

„Să promiți oamenilor creșteri salariale și apoi să îi ameninți pentru că te-au crezut este fără doar și poate de noaptea minții. Dubla măsură a celor de la PSD nu mă surprinde. Când le convine ceva sunt la guvernare, când nu, afișează limbajul opoziției. La Cugir însă, stimată conducere PSD, este despre oameni care refuză să fie mințiți.”

În final, Florea face apel la responsabilitate și profesionalism:

„Aștept management de calitate și nu declarații politice. Asta așteaptă și angajații UM Cugir. Sper ca situația să se rezolve cu soluții, nu cu declarații politice. Dacă nu puteți, mereu este opțiunea demisiei. Oameni care știu ce trebuie făcut sunt.”

Criza de la Uzina Mecanică Cugir rămâne un subiect sensibil, cu implicații nu doar economice, ci și strategice, având în vedere rolul vital al acestei unități în industria de apărare a României.