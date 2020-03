Te duci la mall si nu stii cum sa te imbraci? Iata 5 sfaturi de care sa tii cont!

Cu sigranta ai intampinat macar o data clasica problema a doamnelor si doamnisoarelor care nu stiu cu ce sa se mai imbrace. In cazul in care persista chiar si atunci cand vrei sa pleci sa iti reinnoiesti garderoba, acest articol este pregatit sa iti exemplifice cateva reguli de care sa tii cont atunci cand mergi la mall. Felul in care te imbraci este foarte important si iti poate limita timpul pe care il petreci in magazine.

Tinuta in care mergi la cumparaturi trebuie sa fie una cat mai lejera si comoda, care sa iti permita sa te petreci cat mai putine minute in cabina de proba.



Iata 5 reguli de care sa tii cont cand mergi la mall



Nu iti lua camasa

Stim cu totii ca in momentul in care ai pus o camasa pe tine, dureaza sa o dai jos sau, eventual, daca ai ales o manichiura ceva mai lunga, iti va provoca dificultati sa desfaci fiecare nasture, iar mai apoi sa il prinzi din nou. Astfel, daca vrei totusi sa porti o camasa, poti alege sa iei un tricou pe sub ea, iar nasturii sa ii lasi desfacuti. Acest lucru va scuti mult timp pretios pe care il poti petrece in magazine si nu in cabinele de proba.



Evita incaltamintea cu sireturi multe

Un alt detaliu important sunt pantofii pe care îi porți. Daca ai decis sa optezi pentru ceva cu siret, cu siguranta vei pierde timp de fiecare data cand vrei sa probezi pantaloni, o fusta sau o salopeta. Pentru a evita pierderea timpului în acest mod, poti alege o varianta cu arici sau elastic, ori o pereche care are doar putin siret, cum sunt cele de pe TrendMall.ro, pe care le poti asorta cu usurinta.



Ai grija ce sutien alegi sa porti

In cazul in care vrei sa mergi sa iti cumperi o bluza eleganta sau o camasa pe care urmeaza sa o porti la un eveniment important, trebuie sa acorzi atentie sutienului pe care il ai pe tine in momentul in care probezi.



Lasa geaca groasa in masina

Pentru a-ti fi cat mai usor sa cauti haine sau sa cari pungile cu cele cumparate din mall, lasa geaca in masina. In cazul in care nu ai gasit loc la subteran, iar afara este frig si nu poti renunta la geaca sau nu ai venit cu masina personala, o poti lasa in vestiarele din mall, in siguranta.



Ai grija la machiaj

Pentru mersul la cumparaturi, nu ai nevoie de culori stridente. Daca insa vrei sa te aranjezi, poti alege un machiaj natural. Acorda atentie bluzelor sau tricourilor pe care le probezi, deoarece fondul de ten poate sa ramana pe gulerul lor, locul deloc placut.

Acum ca ai aflat cateva detalii de care sa tii cont atunci cand mergi la mall, asigura-te ca le vei avea in vedere pentru confortul personal!

Sursa foto: shutterstock.com