Tânăr de 22 de ani din Sebeș, reținut pentru furtul unei biciclete lăsate neasigurate în Petrești

La data de 12 februarie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

În după-amiaza zilei de 12 februarie 2026, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o persoană necunoscută i-ar fi sustras unei femei bicicleta pe care aceasta ar fi lăsat-o neasigurată în fața unui magazin de pe raza localității Petrești.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și, în scurt timp, l-au identificat pe tânărul bănuit de săvârșirea infracțiunii, iar bicicleta a fost recuperată și predată persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.