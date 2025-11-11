Tânăr de 18 ani, reținut după ce și-a amenințat fosta iubită minoră cu violența

Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizată, în data de 10 noiembrie a.c., de o minoră de 16 ani, din aceeași localitate, cu privire la faptul că fostul său iubit ar fi amenințat-o cu acte de violență. Ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Potrivit primelor verificări, minora ar fi avut în trecut o relație cu un tânăr de 18 ani, din municipiul Hunedoara, iar în perioada anului 2023, cei doi ar fi întreținut relații sexuale consimțite. Polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, stabilindu-se existența unui risc imminent cu privire la siguranța minorei, motiv pentru care au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva băiatului de 18 ani, care prevede obligativitatea purtării unui dispozitiv electronic de supraveghere.

Tânărul s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Hunedoara, unde a fost supus unui control corporal, polițiștii găsind asupra sa un cuțit.

Ulterior, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, cu propunere corespunzătoare.

În cauză, cercetările continuă în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de act sexual cu un minor, hărțuire și amenințare.

Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara reamintește că instituția acordă prioritate protejării victimelor violenței domestice și minorilor, iar orice act de amenințare, hărțuire sau agresiune trebuie sesizat de îndată autorităților competente.