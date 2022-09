Sorin Câmpeanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației

Sorin Câmpeanu a demisionat, joi seară, din funcția de ministru al Educației.

Câmpeanu și-a anunța demisia, printr-o postare pe pagina personală de socializare.

„Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansă și o onoare pentru mine sa încep reformarea din temelii a sistemului naţional de învățământ.

Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul in CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine”.

Câmpeanu era acuzat de plagiat, după un curs de specialitate, de 92 de pagini, realizat în colaborare de doi profesori, de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti, alături de care a semnat, în 2000, ca al patrulea autor, nouă pagini dintr-un curs universitar.

Cei doi profesori semnaseră cele 13 capitole plagiate de Cîmpeanu în 2006 în alte patru ediţii anterioare ale cursului, datate 1987, 1990 şi 1993 şi 2000.

Plagiatul a fost descoperit de către jurnalista Emilia Şercan, care a venit cu dovezi, care arată că fostul ministru al Educației, şi-a însuşit în mod fraudulos şi paternitatea creaţiei celor 13 capitole, trecându-se drept autor al respectivelor secţiuni din cursul universitar.

Numele autorilor originali a fost înlocuit cu numele actualului ministru al Educaţiei în ediţia din 2006, dar şi într-o variantă ulterioară, din 2009, publicată în aceeaşi formă.

Sorin Cîmpeanu a publicat, miercuri, mai multe clarificări din partea profesorului Ioan Pleşa, unul dintre universitarii al căror nume este acuzat că l-a înlocuit dintr-un curs.

Sorin Cîmpeanu a ocupat portofoliul Educației prima dată în mandatul de premier al lui Victor Ponta, din 17 decembrie 2014. Un an mai târziu a fost prim-ministru interimar o dată cu demisia lui Victor Ponta ca urmare a protestelor care au urmat tragediei de la clubul Colectiv. A fost reînvestit în funcție după alegerile din 2020, în guvernul Florin Cîțu.