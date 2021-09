Sindicatul Solidaritatea Hunedoara : Românii vor plăti scump preţul energiei electrice din cauza măsurilor antinaţionale luate de Ministerul Energiei care a oprit termocentralele din România

Sindicatul Solidaritatea Hunedoara, de la termocentrala Mintia, revine cu o scrisoare deschisă adresată primului ministru, în contextul exploziei prețului la energie, prin care cere o analiză a repornirii termocentralei Mintia. Scrisoarea semnată de președintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara, Cristian Iștoc, trage un puternic semnal de alarmă cu privire la viitorul energetic al României.

Domnule Prim-ministru Florin-Vasile Cîţu

Ne adresăm dumneavoastră domnule prim-ministru, în speranţa că veţi fi un aliat al hunedorenilor în încercarea de a păstra acest judeţ pe harta energetică a României dar şi un apărător al locuitorilor din municipiul Deva care din 5 martie 2021 au fost lăsaţi în frig şi condamnaţi să se spele la lighean, condamnare pronunţată chiar de ministrul energiei şi aplicată de un prefect PNL, de un administrator şi un director general al Complexului Energetic Hunedoara, ambii membri ai PNL, cu girul conducerii judeţene de partid.

Românii vor plăti scump preţul energiei electrice din cauza măsurilor antinaţionale luate de ministerul energiei care a oprit termocentralele din România pentru a face loc importului de energie, finanţând astfel companiile străine şi asigurând locuri de muncă pentru străini. Termocentrala Mintia a fost oprită într-o perioadă în care preţul la energie electrică asigura un profit societăţii la care acţionar unic este statul român.

Cine va răspunde pentru deturnarea profitului producătorilor de energie din România în conturile producătorilor străini?

Cine va răspunde pentru sărăcirea românilor ?

Cum vor rezista firmele din România în piaţă dacă preţul la gaze naturale a fost dublat iar cel la energie va creşte de două trei ori şi se va reflecta în toate produsele din comerţ ?

Cum poate un ministru să renunţe de capul lui la Independenmţa Energetică a României ?

De ce domnule Cîţu, România Liberală pe care o tot clamaţi, permite sărăcirea acestui popor?

De ce permiteţi miniştrilor din cabinetul dumneavoastră să poarte uniforma altor state ?

De ce mai aveţi în cabinet un ministru care a stins lumina la propriu în şase judeţe din nord-vestul tării pe 8 ianuarie 2021 ?

De ce mai aveţi în cabinet un ministru care a lăsat 22000 de locuitori din municipiul Deva în frig în plină iarnă şi în pandemie ?

De ce mai aveţi în cabinet un ministru care a închis şcolile din municipiul Deva din cauza frigului şi nu a pandemiei ?

De ce permiteţi unui ministru să servească interesele altor state ?

De ce nu introduceţi şi certificatul de « BUN ROMÂN » pentru cei care vor să fie miniştrii ?

De ce îi permiteţi unui ministru să îşi reverse ura faţă de această ţară asupra românilor ?

De ce îi permiteţi ministrului energiei, un asasin energetic, să pună în pericol siguranţa Sistemului Energetic Naţional ?

Aceste acte îndreptate voit împotriva cetăţenilor nu au nimic în comun cu liberalismul, nu pentru astfel de politici guvernamentale au murit conducătorii marcanţi ai PNL în puşcăriile comuniste. Comunişti care au pus în funcţiune Termocentrala Mintia şi au asigurat încălzirea locuinţelor în sistem centralizat, abrogând astfel spălatul la lighean încă din anii 60 în municipiul Deva.

Facem acest ultim apel în încercarea de a salva un bun naţional care poate asigura peste 10% din necesarul de energie electrică a României, o termocentrală care a rămas fără presonal, fapt ce a dus la imposibilitatea executării manevrelor specifice pentru conservarea instalaţiilor, o termocentrală care va devenii istorie odată cu îngheţarea instalaţiilor energetice care nu pot fi încălzite decât prin funcţionarea la minim tehnic a centralei.

De asemenea, în municipiul Deva sunt şcoli, grădiniţe, instituţii publice, agenţi economici şi cca 2500 apartamente condamnate la frig în această iarnă, primăria Deva şi prefectura Hunedoara fiind indiferente în faţa acestui dezastru social.

Numărul şomerilor rezultaţi ca urmare a închiderii Termocentralei Mintia este o problemă majoră într-un judeţ care nu oferă locuri de muncă, dar nu trebuie omişi nici furnizorii de echipamente şi piese de schimb care pe orizontală sunt mult mai mulţi. Asistăm la migraţia forţei de muncă în afara ţării, în special a unor categorii profesionale greu de format şi care cere timp.

Aşadar domnule prim-ministru Florin Cîţu, vă provocăm să ne fiţi partener activ la salvarea Termocentralei Mintia, din următoarele considerente.

ÎMPREUNĂ MODERNIZĂM TERMOCENTRALA MINTIA

►TERMOCENTRALA MINTIA este situata in partea de vest a municipiului Deva, la circa 9 km de acesta. Capacitatea de productie a Termocentralei Mintia a fost realizata in doua etape :

1. Prima etapa de 840 MW (4×210) – in care au fost puse in functiune patru grupuri energetice.

2. A doua etapa de 420 MW (2×210), prin care a fost extinsa capacitatea centralei de la 840 MW la 1260 MW, prin construirea a inca doua grupuri de 210 MW.

Grupurile au fost proiectate pentru arderea huilei energetice de Valea Jiului, carbune cu o putere calorifica medie de 3700 kcal/kg sau unui amestec de carbune cu caracteristici similare celui de proiect.

Din anul 1984, grupurile energetice au asigurat termoficarea municipiului Deva.

Se poate aprecia cã odata cu implementarea unor proiecte noi in domeniul producției de energie electrica și termica, Termocentrala Mintia poate asigura in continuare atat o parte din necesarul de putere al Sistemului Energetic Național și regional, cat și energia termica necesara termoficarii municipiului Deva.

IMPORTANTA CONTINUARII FUNCTIONARII

TERMOCENTRALEI MINTIA

►Consideram necesara continuarea functionarii termocentralei Mintia, prin inlocuirea grupurilor energetice de la Mintia si functionarea acestora in conformitate cu standardele de mediu, din urmatoarele motive:

Termocentrala Deva-Mintia este singura centrala de mare putere din zona de vest a tarii care poate asigura energia electrica necesara consumatorilor din zona de vest si centrala a tarii, cu implicatii majore asupra:

care poate asigura energia electrica necesara consumatorilor din zona de vest si centrala a tarii, cu implicatii majore asupra: reducerii Consumului Propriu Tehnologic al retelelor de transport ale Transelectrica si prin urmare a costurilor aferente acestor pierderi;

cresterii capacitatii sistemului electroenergetic de a satisface in permanenta cererile de putere si energie ale consumatorilor, avand in vedere ca productia de energie electrica din sursele eoliene si fotovoltaice, conduce la intermitenta functionarii acestora, prin urmare este necesara o sursa de productie pe combustibili clasici ca rezerva .

maririi stabilitatii statice si tranzitorii a SEN;

asigurarii serviciului tehnologic de sistem RS – reglaj secundar, serviciu de sistem pe care centralele eoliene si solare nu il pot realiza ;

asigurarii functionarii la dispozitia DEN, pe Piata de Echilibrare ;

are un grup energetic – TA 3, modern, retehnologizat, dat in exploatare comerciala in anul 2009, cu consumuri specifice mici, calificat pentru producerea de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta; de asemenea, grupul TA3 este calificat pentru furnizarea urmatoarelor servicii tehnologice de sistem :

reglaj secundar,

rezerva tertiara rapida,

rezerva tertiara lenta,

asigurarea puterii reactive si a tensiunii in banda,

poate functiona izolat, asigurand restaurarea SEN la ramanerea fara tensiune.

Prin statia electrica de evacuare a puterii , 110/220/400 KV din apropiere, care a facut parte integranta din proiectul initial al centralei, dar a trecut in patrimoniul Transelectrica in 2003, modernizata in 2013, se poate asigura evacuarea puterii electrice in directiile principale: Arad, Timisoara, Sibiu; De asemenea se pot intensifica schimburile transfrontaliere cu Ungaria prin LEA ( Linia Electrica Aeriana de interconexiune ) de 400 KV Mintia – Arad – Sandorfalva, sau Nadab-Bekescaba. Pentru cresterea capacitatii de schimb prin interfata de vest si sud-vest a Romaniei sunt planificate intariri ale retelei in zona, care vor permite eliminarea congestiilor, atat pe directia est – vest la granita cu Ungaria si Serbia, cat si pe directia de tranzit nord-sud, prin intarirea culoarului Portile de Fier – Resita – Timisoara – Arad ( Fig. 1, sursa Transelectrica ).

In acest context, o sursa de producere a energiei electrice, sigura, stabila si flexibila cu potential cert de export in acest nod energetic poate fi termocentrala Mintia cu o mare parte din infrastructura creata, cu personal de inalta calificare .

Proiectul TRANSELECTRICA de realizare a LEA dublu circuit 400 KV MNTIA – TARNITA va oferi o legatura puternica pentru transportul energiei electrice spre GADALIN-SUCEAVA- BALTI ( REPUBLICA MOLDOVA).

Prin proiectul 4M-Market Coupling si cu siguranta prin extensia initiativei PCR – Price Coupling of Regions, se pot intensifica schimburile transfrontaliere cu aport de putere, dintr-o zona extrem de apropiata de granita– statia electrica MINTIA.

Proiectul Transelectrica “Mid Continental East Corridor” conduce la creșterea capacitații de schimb pe granițele dintre Romania – Ungaria – Serbia si permite implementarea eficace a obiectivului de interconectare electrica de 10%, conform documentului UE – COM(2015)80 final, A 1, FOAIE DE PARCURS PENTRU UNIUNEA ENERGETICA ( Fig. 2, sursa UE ) .

Resursa primara – huila energetica, din Valea Jiului este de o importanta strategica deosebita avand in vedere contextul geopolitic actual , respectiv conduce la scaderea gradului de dependenta fata de importurile energetice primare.

Valorificarea potentialului hidroenergetic al barajului.

►Alimentarea cu apa de racire a centralei se realizeaza din raul Mures, prin intermediul unui ansamblu de lucrari hidrotehnice cuprinzand, ca elemente principale: un baraj stavilar de captare, o priza dimensionata pentru debitul maxim de 60 mc/sec (corespunzator profilului final avut in vedere la proiectarea obiectivului – 6×210 MW), ziduri de sprijin si diguri de protectie impotriva inundatiilor amonte si aval de baraj.

Amenajarea hidrotehnica a fost data in functiune in anul 1969, odata cu grupul nr. 1 de 210 MW.

Barajul si acumularea au fost realizate in scopul asigurarii unei prize de apa, pentru alimentarea cu apa tehnologica a centralei pentru asigurarea apei necesare racirii turboagregatelor.

Evacuarea apei calde de la condesatoare, se face la raul Mures sau spre statia de pompe a turnurilor de racire. La evacuarea apei calde spre rau, se realizeaza o cadere de 8 m, iar pentru a utiliza energia acestei caderi, in 1975 a fost construita o microhidrocentrala, avand un debit de 30 – 40 mc/s, cu o putere instalata de 1,4 MW.

Barajul si priza de apa sunt amplasate pe raul Mures, la aproximativ 500 m de termocentrala si are 7 deschideri de 6 m echipate cu stavile segmentat cu clapeta.

In conditii normale de functionare, cota de retentie este de 179,50, cu un nivel in aval de 174,50.

Valoarea debitelor medii multianuale luate la statia hidrometrica Branisca in aval de barajul de pe Mures, pe o perioada de 23 ani, indica debite mult superioare fata de debitul utilizat de centrala, debitul mediu multianual fiind peste 167 mc/s.

Fața de profilul pentru care a fost proiectata centrala, cu 6 grupuri, in prezent grupul nr. 1 fiind scos din funcție, se preconiza ca pe termen scurt sa ramana in funcțiune 4 grupuri (grupul 2 fiind scos din funcțiune din considerente de epuizare a duratei de viața), iar pe termen lung sa ramana in funcțiune doar un grup energetic.

In acest context debitul de apa necesar racirii turboagregatelor centralei este in continua scadere, ajungand in prezent la 6 mc/s, ramanand astfel un disponibil de debit la baraj ce poate fi valorificat energetic prin instalarea de microhidrocentrale.

Orientarile UE spre o uniune energetica europeana rezistenta la socurile din sistem, avand in centru o politica prospectiva privind schimbarile climatice, impun luarea in considerare si a unei investitii intr-un grup de putere unitara adecvata, pe gaz.( Fig. 3, sursa UE )

Nu trebuie neglijat impactul social, cu efecte greu de gestionat, intr-un judet monoindustrial, fără alternative pentru reconversia fortei de munca.

Infiintarea uniunii energetice europene in cadrul careia doar Romania intra cu producatori de energie electrica pe baza unei singure resurse, obliga tara noastra sa construiasca noi grupuri energetice cu randament ridicat care sa asigure competitivitate in piata externa de energie, grupuri care pot folosi urmatoarele tipuri de resurse:

carbune;

biomasa;

deseuri;

gaz metan.

Termocentrala Mintia se pretează la construcţia de grupuri energetice pe orice tip din resusele menţionate mai sus.

Prin potentialul de dezvoltare, Romania poate deveni un exportator de securitate energetica in cele doua regiuni ale structurii ENTSO-E , din care face parte , Sud- Est Continentala si Central Est Continentala ( Fig. 4 , sursa ENTSO-E ) .

Se pot lua in considerare si urmatoarele aspecte :

punerea in functie a unei capacitati nucleare in Ungaria ( un grup de 1000 MW, la Pacs, cu punerea in functie in anul 2023, conform programului energetic ungar) cu consecinte asupra fluxului de energie electrica care pana in anul 2019 avea sensul din Romania spre Ungaria ;

destructurarea UE;

lipsa mixtului energetic in Romania, poate duce la transformarea Romaniei in cel mai mare importator de energie electrica din regiune.

Interesul national trebuie sa fie motorul de actiune in implementarea unor programe ample de modernizare a sectorului energetic in aceasta zona a tarii.

Cu implicarea tuturor factorilor de decizie in politicile energetice, prin investitiile

legate de mediu si construirea de noi grupuri energetice, Termocentrala Mintia poate sa joace un rol important in sistemul energetic paneuropean.

Solicitam pe aceasta cale, atat Guvernului Romaniei cat si parlamentarilor hunedoreni sa se implice activ alaturi de noi in RECONSTRUCTIA TERMOCENTRALEI MINTIA.