Simona Halep scrie istorie pe iarba londoneza, o surclaseaza pe Serena Williams si este prima jucatoare din Romania care se impune la Wimbledon

un material de Dana Crainic

Simona Halep a castigat sambata cel mai prestigios turneu de Mare Slem, Wimbledon, dupa ce a invins-o pe Serena Williams in finala, cu scorul de 6-2, 6-2, in doar 55 de minute.

Simona a facut doar trei greseli pe parcursul meciului, doua in primul set si una in al doilea, fata de 26 ale Serenei Williams, pe care a destabilizat-o defensiva agresiva a Simonei. Halep a trimis 13 lovituri direct castigatoare, iar Serena 17. Serviciul Simonei a fost la cel mai inalt nivel din cariera ei, 76% reusita a primului, nu a avut nici o dubla greseala si a avut de salvat numai o minge de break.

In urma acestui rezultat, Simona va urca trei locuri in clasamentul WTA, iar incepand de luni va fi pe 4.

Simona a tinut un discurs emotionant dupa ridicarea trofeului : „Nu am jucat niciodată un meci mai bun. A fost cel mai bun din carieră. Îi mulțumesc Serenei. A reușit să mă inspire de fiecare dată. A fost onoare să joc în fața lojei regale. Nu am cuvinte să exprim ceea ce simt acum. Am avut emoții mari înaintea meciului. Stomacul meu nu a fost deloc în regulă, dar am intrat pe teren și am oferit tot ce am avut. Este ceva special. A fost visul mamei mele. Spunea că dacă vreau să fac ceva în tenis, este să câștig finala la Wimbledon. Vreau să îi mulțumesc pentru tot! .Este o onoare pentru mine. Le mulțumesc părinților. Nu m-aș fi putut afla aici fără ei. E firesc, fără ei nu mă nășteam. Mulțumesc întregii echipe, antrenorilor, ii multumesc și lui Darren Cahill. Datorită vouă am învățat să fiu o persoană mai bună pe teren.Vreau să mulțumesc țării mele. Mă susțin mereu, oriunde aș juca. Domnul Țiriac a venit să mă susțină special la această finală” , a spus Simona in aplauzele spectatorilor din tribune.









Serena Williams a ratat sansa de a castiga al 24-lea trofeu de Mare Slem din cariera, dar a fost fair-play la finalul meciului cu Simona Halep : “Simona a jucat extraordinar. Nu e o surpriză, toată lumea vrea să joace extraordinar împotriva mea. Am încercat orice, dar azi nu mi-a ieşit nimic. Simona a returnat aproape tot ce era posibil. Am o strategie anume pentru adversarele care reuşesc asta, dar am adoptat-o prea târziu. Cred că de multe ori am exagerat, am încercat prea mult. Pur şi simplu, Simona a returnat incredibil de multe mingi!Oricum, despre meciul de astăzi nu pot să spun decât că adversara mea a jucat fenomenal! Nu pot să dau vina pe presiune sau pe alte emoţii, am jucat cât am putut de bine. Iar Simona şi-a dat inima pe teren. Poate trebuie să învăţ asta de la ea!”, a spus Serena Williams la conferinta de presa.

”A fost o onoare. I-am fost prezentată după meci. E foarte amabilă și drăguță. Mereu am admirat-o și mereu mi-a plăcut modul ei de a fi. M-am emoționat când am văzut-o, am fost onorată să dau mâna cu ea. M-a felicitat, i-am mulțumit că a venit. Da, am simțit un plus când le-am văzut în lojă, familia regală. Să câștigi în acest fel e foarte frumos. De neuitat.” A spus Simona despre ducesa de Cambridge.

Odată cu victoria de la Londra, Simona Halep a devenit membru All England Club. In momentul în care un jucător sau o jucătoare câștigă turneul de la Wimbledon, acesta devine automat membru All England Club. Simona Halep s-a alăturat și ea, sâmbătă, acestui club select, iar unul dintre oficialii de la Londra i-a înmânat Simonei o insignă, care atestă acest lucru. All England Club a fost înființat acum 151 de ani și numără doar 566 de membrii: “Insigna am primit-o de la președintele Clubului (n.r. Philip Brook). A fost un moment plăcut și m-a felicitat și mi-a spus că pot să vin oricând.”

”Am citit ce-a spus. Îi mulțumesc, este foarte amabil. M-au bucurat cuvintele lui. De asemenea, cred că e bine să-l asculți. Dacă îl asculți, se întâmplă lucruri bune. Așa că am făcut-o.” a spus Simona despre incurajarile lui Roger Federer.

“Pe hartie, acesta a fost cel mai usor meci deoarece a jucat atat de bine! O mare parte a imbunatatirii starii mentale i se datoreaza. Este foarte independenta si stie ce vrea. A aratat si in trecut ca poate fi foarte buna pe iarba. A jucat foarte bine anul acesta, la Miami, Roland Garros si Eastbourne, iar acum a gasit tot ce avea nevoie pentru a castiga”, a spus Daniel Dobre, antrenorul Simonei Halep.

“Am decis de dimineaţă cum să joc împotriva ei. Ştiam exact cum să-i pun probleme, să nu o las să-şi facă jocul. Când are timp, joacă incredibil, am jucat de multe ori împotriva ei. Ştiam cum să dau mingea şi ştiam ce nu-i place. Astăzi am adoptat tactica de la Singapore. A trebuit să-mi imaginez totul. Chiar am crezut că pot face la fel. Ştiam că trebuie să fiu prezentă la fiecare minge. Altfel, dacă revenea, ea este foarte puternică. La 5-2, când serveam, m-am uitat la tabelă şi am zis: OK, este adevărat, se întâmplă. Apoi am jucat fiecare punct şi nu m-am gândit la scor. Picioarele mi s-au înmuiat după ce am câştigat ultimul punct. Habar nu aveam cum să reacţionez. Totul a venit natural. Este greu de descris momentul. Te simţi uşoară, simţi că totul este minunat şi doar încerci să te bucuri. Nu este niciodată uşor să joci o finală de Grand Slam. Momentul este intimidant şi devii nervos, foarte nervos. Eu am învăţat că este un meci normal, nu m-am gândit la trofeu, am încercat să joc şi să dau totul. Mi-am spus că de fiecare dată când voi juca o finală de Grand Slam aşa voi face, aşa că şi azi am făcut la fel. Mama nu mi-a spus nimic după finală, doar plângea, am îmbrăţişat-o şi i-am spus că vom vorbi mai târziu” – a spus jucatoarea noastra.

“Acum doua saptamani, dupa Roland Garros, cand nu a jucat cum si-a dorit, s-a antrenat foarte bine. Dupa primele 2-3 meciuri am vazut ca joaca tot mai bine si i-am zis, daca o deplasezi pe Serena, ai sanse. Foloseste mai mult armele proprii, reverul cu doua maini in lung de linie. Simona este foarte rapida, dar inca nu se deplaseaza destul de bine, insa a progresat aici, a stat mai aproape de linie si a avut abilitatea de a juca demivoleuri. A jucat fix ce trebuia sa joace. Romania este o tara de 22 de milioane de oameni, Simona este principala personalitate sportiva, cred ca performanta ei va aduxe la tenis inca 10.000 de copii, sper sa fie asa.” a spus Ion Tiriac.