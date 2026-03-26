Ridicați-vă, români, dar cu mintea limpede și demnitatea sus

Ajunge. Nu mai este loc pentru scuze, pentru amânări, pentru tăceri convenabile. O țară nu se pierde dintr-o dată, se erodează zilnic, prin nepăsare, prin compromisuri și prin acceptarea mediocrității ca normalitate.



România este a celor care muncesc, care respectă legea și care încă mai cred că lucrurile pot fi îndreptate. Nu a celor care profită, care sfidează și care tratează funcțiile publice ca pe o pradă. A fi stăpân în propria țară nu înseamnă lozinci goale, înseamnă să nu mai tolerezi abuzul, minciuna și lipsa de responsabilitate.



Nu mai e suficient să fim nemulțumiți în privat. Nemulțumirea care nu se transformă în acțiune civică rămâne doar zgomot. Iar zgomotul nu schimbă nimic.



Sunt tot mai multe voci care simt că direcția este greșită, că deciziile majore se iau fără transparență, fără competență și fără respect pentru interesul public. Când resursele unei țări sunt gestionate defectuos sau netransparent, când prioritățile par rupte de realitatea oamenilor, încrederea se prăbușește. Iar fără încredere, nu există stabilitate.



La fel, temerile legate de implicarea în conflicte care nu țin direct de siguranța cetățenilor nu pot fi ignorate sau tratate superficial. O conducere responsabilă explică, justifică și își asumă fiecare decizie care poate afecta viitorul unei națiuni. Lipsa de claritate și de competență nu sunt doar greșeli, devin riscuri.



Nu este un apel la haos, ci la luciditate și fermitate. La a cere, clar și răspicat, criterii reale: competență, integritate, responsabilitate. La a refuza categoric impostura, indiferent de cine o practică.



Cei care au uitat pentru cine ar trebui să lucreze trebuie să fie confruntați, prin vot, prin voce, prin implicare constantă. Nu prin furie oarbă, ci prin presiune legitimă și continuă. Pentru că o societate care nu cere, nu primește. Iar una care acceptă orice, va primi exact atât: nimic de valoare.



Nu mai așteptați salvatori. Nu există. Există doar cetățeni care decid că nu mai cedează.

Ridicați-vă, români, nu pentru a distruge, ci pentru a reconstrui pe baze solide. Nu împotriva cuiva, ci pentru ceea ce ar trebui să fim de fapt: o societate dreaptă, lucidă și imposibil de ignorat.