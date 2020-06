Cunoscutul medic Mircea Frențiu a plecat din PSD și a intrat în PRO România. Va fi in fruntea listei la alegerile pentru Consiliul Județean Alba





Reputatul doctor blăjean Mircea Frențiu s-a alăturat filialei Alba a formațiunii conduse de Victor Ponta, la scurt timp după ce a decis să plece din PSD.



“Eu sunt un “stângist” încă din anii 90 dar am rămas dezamăgit de faptul că PSD-ul mi-a dat impresia că nu are nevoie de mine, de experiența și notorietatea mea. Faptul că, de exemplu, nu am fost invitat la nici o ședință, spune multe. În plus, conducerile succedate la nivel central nu au rezonat cu felul meu de a fi și cu reperele în care, cred eu, trebuie făcută politica. Nu vreau să atac pe nimeni, însă consider că am făcut “pasul” corect raportat la situația dată”, a precizat Mircea Frențiu.



Proaspăt intrat în PRO România, Mircea Frențiu a acceptat să deschidă lista în alegerile pentru Consiliul Județean Alba.



“Personal sunt adeptul ideii de gentleman în politică. Pe mine mă interesează doar dezbaterea de idei care pot aduce schimbări reale în viața oamenilor, nu invectivele de genul “x are burtă” sau “y are amantă”. Am găsit în PRO România oameni valoroși iar Victor Ponta este unul dintre foarte puținii lideri care este patriot și are expertiză în ceea ce înseamnă gestionarea României. Voi fi in fruntea listei la candidature Consiliul Județean Alba prin prisma susținerii unor proiecte vitale pentru sănătate, educație, economie și alte domenii cu impact puternic în rândul românilor”, a adăugat Mircea Frențiu.



Pe lângă calificările medicale, Mircea Frențiu are și un master în management sanitar. A publicat mii de articole și a realizat emisiuni de televiziune. Este cunoscut ca un apropiat al unor nume mari din cultura românească și, de asemenea, e medicul personal al lui Florin Piersic.



“Au fost voci care au spus că preluăm ostil membri din PSD dar adevărul, după cum se vede, e că aceștia vin singuri către noi. De ce? Pentru că nu se mai regăsesc acolo și pentru că PRO România e singurul partid care duce mai departe, în mod onest și aplicat, valorile de stânga. Legat de domnul Mircea Frențiu, pot să vă spun că e o mare onoare să îl avem ca și coleg. E un om de a cărui experiență, seriozitate și pregătire nu putem face abstracție. Sunt onorat de alegerea dânsului și îl asigur de tot respectul meu”, a precizat Horațiu Florea, coordonatorul filialei Alba a PRO România.