Abordări Comparative în Evaluarea Entităților Explorarea și compararea diferitelor tehnici de evaluare utilizate în diverse sectoare

Principiile de bază ale evaluării: Înțelegerea fundamentelor evaluării conform standardelor ANEVAR.

,, Principiile fundamentale ale evaluării – obiectivitate, competență, și integritate – funcționează sinergic, asigurând acuratețea și etica în procesul complex de evaluare, indiferent de domeniu.’’

Evaluarea este un proces complex și fundamental în diverse domenii, de la tranzacții imobiliare la evaluări financiare. Conform standardelor Asociației Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), există principii de bază care ghidează procesul de evaluare, asigurându-se că rezultatele sunt precise, obiective și conforme cu cerințele profesionale și etice.

Principiul Obiectivității: Obiectivitatea este esențială în evaluare. Evaluatorii trebuie să abordeze fiecare proiect fără prejudecăți sau interese personale, asigurându-se că evaluarea este bazată exclusiv pe fapte și date relevante. Obiectivitatea crește credibilitatea și acceptabilitatea rezultatelor evaluării.

Principiul Independenței: Evaluatorii trebuie să acționeze în mod independent, fără a fi influențați de părțile interesate sau de alte forțe externe. Independența garantează că evaluarea este realizată în mod liber și neinfluențat, reflectând o estimare imparțială a valorii.

Principiul Competenței: Competența profesională este crucială. Evaluatorii trebuie să dețină cunoștințele, experiența și abilitățile necesare pentru a efectua evaluări corecte. Acest lucru implică o înțelegere profundă a metodelor de evaluare, a piețelor relevante și a reglementărilor aplicabile.

Principiul Integrității: Integritatea presupune onestitate și etică profesională. Evaluatorii trebuie să raporteze cu acuratețe și transparență toate informațiile și să evite orice acțiune care ar putea induce în eroare sau ar putea denatura rezultatele evaluării.

Principiul Actualității: Informațiile utilizate în procesul de evaluare trebuie să fie actuale și relevante. Acest lucru este vital, deoarece condițiile pieței și alte circumstanțe se pot schimba rapid, influențând astfel valoarea activului evaluat.

Principiul Conformității cu Standardele: Evaluatorii trebuie să respecte standardele profesionale naționale și internaționale în vigoare. Acest lucru asigură uniformitatea și calitatea evaluărilor, facilitând comparabilitatea și recunoașterea internațională a rezultatelor.

Principiul Analizei Aprofundate: Evaluarea presupune o analiză detaliată a tuturor factorilor relevanți care ar putea afecta valoarea activului. Aceasta include analiza pieței, tendințelor economice, caracteristicilor specifice activului și orice alte elemente relevante.

Principiul Transparenței: Rapoartele de evaluare trebuie să fie clare, concise și transparente. Este important ca toate metodele, presupunerile și informațiile utilizate în evaluare să fie explicit exprimate și justificate în raport, astfel încât cititorii să poată înțelege cum a fost determinată valoarea.

Metode de evaluare: Analiza diferitelor tehnici de evaluare utilizate în diverse sectoare, cum ar fi costul, venitul și metoda comparativă.

,, În sfera metodelor de evaluare, aplicabilitatea comparativă, costului și venitului se împletește într-o matrice ambiguă, reflectând nu doar specificul sectorial, ci și subtilitățile intrinseci ale valorii în contextul fluctuant al pietei.’’[2]

Evaluarea activelor este un proces complex care necesită aplicarea unor tehnici și metode diferite în funcție de natura și caracteristicile activului evaluat. Principalele metode de evaluare utilizate în diverse sectoare includ metoda costului, metoda venitului și metoda comparativă. Fiecare dintre aceste metode are particularități specifice și este potrivită pentru anumite tipuri de active sau scopuri de evaluare.

Metoda Costului: Această metodă estimează valoarea unui activ prin calcularea costului de înlocuire sau de reconstituire a acestuia. Metoda costului este adesea utilizată în evaluarea proprietăților imobiliare, în special în cazul unor proprietăți unice sau neobișnuite, pentru care comparațiile de piață sunt dificil de realizat. În esență, această metodă se concentrează pe costurile necesare pentru a construi o proprietate similară în condițiile actuale de piață, ajustând pentru factori precum uzura, obsolescența și alte elemente care ar putea reduce valoarea activului.

Metoda Venitului: Această abordare evaluează un activ pe baza veniturilor pe care le poate genera. Este frecvent utilizată pentru evaluarea proprietăților care produc venituri, cum ar fi clădiri de birouri, centre comerciale și proprietăți rezidențiale închiriate. Metoda venitului implică estimarea fluxurilor de numerar viitoare așteptate de la un activ și aplicarea unei rate de actualizare pentru a converti aceste fluxuri de numerar într-o valoare actuală netă. Această metodă reflectă potențialul de generare a veniturilor al activului și este sensibilă la factori precum ratele de ocupare, contractele de închiriere și condițiile pieței.

Metoda Comparativă: Cunoscută și ca abordarea pieței, această metodă evaluează un activ prin compararea acestuia cu activi similari care au fost vânduți recent pe piață. Este una dintre cele mai frecvent utilizate metode în evaluarea proprietăților rezidențiale și comerciale. Această abordare presupune identificarea unor proprietăți comparabile și ajustarea prețurilor acestora pentru diferențele specifice, cum ar fi locația, dimensiunea, calitatea și starea generală a proprietății. Metoda comparativă este direct influențată de condițiile și dinamica pieței, fiind considerată adesea cea mai relevantă pentru determinarea valorii de piață a unui activ.

Fiecare dintre aceste metode are avantajele și limitările sale. Alegerea metodei corecte de evaluare depinde de natura activului, scopul evaluării, disponibilitatea datelor și condițiile de piață. De multe ori, evaluatorii combină mai multe metode pentru a obține o estimare mai cuprinzătoare și precisă a valorii unui activ. Prin aplicarea corectă a acestor tehnici, evaluatorii pot furniza evaluări fiabile și exacte, esențiale pentru o gamă largă de decizii financiare și tranzacții imobiliare.

Cazuri practice: Exemple specifice de evaluare din diferite sectoare (imobiliare, financiare, industriale etc.) și cum se aplică diferitele metode.

Aplicarea metodelor de evaluare în situații reale din diferite sectoare poate fi ilustrată prin exemple specifice, reflectând complexitatea și diversitatea acestui proces:

Sectorul Imobiliar: Un exemplu real ar fi evaluarea unui bloc de apartamente într-un oraș mare. Să presupunem că un investitor dorește să cumpere un bloc de apartamente în centrul Bucureștiului. Evaluatorul ar utiliza metoda comparativă, analizând prețurile recente de vânzare ale proprietăților similare din zonă. Ei vor ajusta prețurile bazate pe caracteristici precum mărimea fiecărui apartament, vârsta clădirii, amenajările interioare și accesul la facilități. Aceasta oferă o bază solidă pentru a determina valoarea de piață a blocului de apartamente.

Sectorul Financiar: Un exemplu ar putea fi evaluarea unei companii mici pentru o posibilă achiziție. Să luăm cazul unei companii de IT din Cluj-Napoca interesată să fie achiziționată de un investitor major. Evaluatorul ar putea folosi metoda DCF, proiectând fluxurile de numerar viitoare ale companiei și aplicând o rată de actualizare pentru a calcula valoarea sa prezentă. Acest lucru ar oferi o estimare a valorii intrinseci a companiei, crucială pentru negocierile de achiziție.

Sectorul Industrial: Un exemplu specific ar fi evaluarea unei linii de producție într-o fabrică de automobile. În acest caz, metoda costului ar putea fi aplicată pentru a determina valoarea de înlocuire a liniei de asamblare, luând în considerare costul achiziționării de echipamente noi și ajustând pentru depreciere și uzură. Acest lucru este important pentru scopuri de asigurare sau pentru luarea deciziilor legate de modernizări sau înlocuiri.

Proprietăți Speciale: Un exemplu ar putea fi evaluarea unui castel istoric transformat în hotel. În acest caz, o combinație de metode ar fi necesară datorită naturii unice a proprietății. Metoda costului ar putea fi utilizată pentru a estima costul de reconstrucție a structurii istorice, în timp ce metoda venitului ar evalua potențialul hotelului de a genera venituri din turism. În plus, ar putea fi luate în considerare elemente unice, cum ar fi valoarea istorică și culturală a proprietății.

Aceste exemple ilustrează modul în care metodele de evaluare sunt aplicate în situații reale, evidențiind importanța unei înțelegeri aprofundate a fiecărui sector și a particularităților fiecărui tip de activ pentru a realiza evaluări precise și relevante.

Aspecte etice și profesionale: Rolul eticii și responsabilității profesionale în evaluare.

,, Etica și responsabilitatea profesională în evaluare creează un cadru de integritate și obiectivitate esențial, asigurând astfel transparența și credibilitatea într-un proces evaluativ complex și dinamic.’’ [3]

Etica și responsabilitatea profesională sunt pilonii centrali în domeniul evaluării, asigurând integritatea și credibilitatea acestui proces. Evaluatorii trebuie să adere la standarde etice înalte pentru a menține încrederea publicului și a părților interesate în acuratețea și obiectivitatea evaluărilor lor. Exemplele concrete subliniază importanța acestor aspecte în diferite situații de evaluare.

Un exemplu ar fi evaluarea unei proprietăți imobiliare pentru un împrumut ipotecar. În acest caz, evaluatorul trebuie să fie complet obiectiv și independent, evitând orice conflict de interese. Să presupunem că evaluatorul descoperă că proprietatea aparține unui prieten apropiat. Etica profesională impune ca evaluatorul să se abțină de la evaluarea respectivei proprietăți pentru a evita orice percepție de părtinire și să recomande un alt evaluator imparțial.

În sectorul financiar, un evaluator ar putea fi solicitat să evalueze o companie pentru o posibilă fuziune sau achiziție. Etica profesională cere ca evaluatorul să divulge toate informațiile relevante și să nu ascundă sau să denatureze datele pentru a influența rezultatul evaluării în favoarea unei părți. Spre exemplu, dacă evaluatorul descoperă probleme semnificative în contabilitatea companiei, acestea trebuie raportate corect, chiar dacă ar putea afecta negativ evaluarea.

În evaluările industriale, cum ar fi evaluarea echipamentelor unei fabrici, responsabilitatea profesională impune ca evaluatorul să aibă cunoștințele și competențele necesare pentru a efectua o evaluare corectă. Dacă evaluatorul nu este suficient de familiarizat cu un anumit tip de echipament, este responsabilitatea sa profesională să caute expertiza necesară sau să refuze sarcina, în loc să efectueze o evaluare inexactă.

Etica și responsabilitatea profesională se extind și la transparența și acuratețea rapoartelor de evaluare. Rapoartele trebuie să reflecte toate informațiile relevante și să fie lipsite de ambiguitate, asigurându-se că toți cei implicați înțeleg baza și concluziile evaluării.

Actualizări și tendințe: Discuții despre cele mai recente tendințe și actualizări în domeniul evaluării entităților.

Domeniul evaluării entităților se află într-o continuă evoluție, influențat de schimbările economice, tehnologice și de reglementare. Recent, câteva tendințe și actualizări semnificative au început să modeleze modul în care entitățile sunt evaluate.

Adoptarea Tehnologiei: Digitalizarea și tehnologiile emergente au transformat practicile de evaluare. De exemplu, utilizarea inteligenței artificiale și a analizei de date mari pentru evaluarea proprietăților imobiliare a devenit tot mai comună. Aceste tehnologii permit analiza rapidă a unui volum mare de tranzacții imobiliare, oferind evaluatorilor o perspectivă mai largă asupra tendințelor de piață și ajutând la realizarea de evaluări mai precise.

Sustenabilitatea și Evaluările Verzi: Există o tendință crescătoare de a lua în considerare factori de sustenabilitate în evaluări. În sectorul imobiliar, de exemplu, clădirile care implementează practici ecologice sau care au un impact redus asupra mediului pot fi evaluate mai favorabil. Acest lucru reflectă o conștientizare sporită a impactului climatic și a cererii crescute pentru proprietăți durabile.

Reglementările și Standardele Globale: Armonizarea standardelor de evaluare la nivel global continuă să fie un subiect important. Organizații precum Comitetul Internațional pentru Standarde de Evaluare (IVSC) lucrează pentru a promova standardele internaționale de evaluare (IVS), facilitând coerența și comparabilitatea evaluărilor la nivel internațional. Aceasta este esențială într-o economie globalizată, unde entitățile pot avea operațiuni și active în multiple jurisdicții.

Impactul COVID-19: Pandemia de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra evaluărilor, în special în sectorul imobiliar și cel comercial. De exemplu, schimbarea tendințelor de lucru, cu o mișcare spre lucrul de acasă, a influențat valoarea spațiilor de birouri. Evaluatorii au trebuit să adapteze rapid metodele de evaluare pentru a reflecta aceste schimbări dinamice.

Evaluarea Bazată pe Risc: A crescut interesul pentru evaluarea bazată pe riscuri, în special în sectorul financiar. Aceasta implică analiza mai detaliată a riscurilor potențiale, cum ar fi riscul de credit sau riscul de piață, în evaluarea entităților financiare sau a instrumentelor financiare.

Concluzie

În lumea evaluării, fiecare metodă, fiecare principiu și fiecare trend nou aduce cu sine o poveste fascinantă despre cum percepem și valorificăm activele din jurul nostru. De la străzile aglomerate ale orașelor, unde evaluările imobiliare țes istorii ale comunităților și ale dezvoltării urbane, până la culisele corporațiilor, unde evaluările financiare dezvăluie complexitatea și dinamica economiilor globale, fiecare evaluare este o călătorie în inima valorii.

Principiile fundamentale ale evaluării, conform standardelor ANEVAR, ne amintesc de responsabilitatea și onoarea de a privi lumea cu obiectivitate, integritate și competență. Fie că este vorba de respectarea unui riguros principiu al actualității sau de aplicarea meticuloasă a unei analize aprofundate, evaluatorii nu sunt doar măsurători ai valorii, ci și gardieni ai încrederii publice.

Metodele de evaluare, fie că sunt bazate pe cost, venit sau comparații de piață, ne oferă instrumente pentru a naviga în mările adesea tumultuoase ale piețelor. Ele ne permit să punem preț nu doar pe clădiri sau companii, ci și pe inovație, durabilitate și potențial. Fiecare metodă, cu particularitățile și adaptabilitatea sa, este o cheie care deschide uși spre înțelegerea a ceea ce ne înconjoară.

Și în acest peisaj în continuă schimbare, tendințele actuale, precum adoptarea tehnologiei și accentul pe sustenabilitate, ne arată că domeniul evaluării este mai mult decât cifre și calcule. Este un domeniu care se adaptează, învață și crește odată cu lumea în care trăim, reflectând valorile și prioritățile noastre în schimbare.

În concluzie, fiecare evaluare este o poveste a descoperirii valorii, o odisee etică și profesională care ne conduce prin diverse sectoare și domenii. Fiecare raport de evaluare este o hartă a valorilor noastre, o reflectare a modului în care vedem și apreciem lumea. În mâinile evaluatorilor, principiile devin practici, metodele devin revelații, iar tendințele se transformă în perspective pentru viitor. Aceasta este magia și măiestria evaluării: o artă și o știință care îmbogățește înțelegerea noastră a valorii într-o lume în continuă evoluție.

Bibliografie

Tribe, Rachel și Morrissey, Jean (editori). „Handbook of Professional andEthical Practice for Psychologists, CounsellorsandPsychotherapists

[1]International Valuation Standards Council. „International Valuation Standards: A Guide to the Valuation of Real Property Assets.

[2]Kahr, Joshua șiThomsett, Michael C. „Real Estate Market Valuation and Analysis

[3]Tribe, Rachel și Morrissey, Jean (editori). „Handbook of Professional and Ethical Practice for Psychologists, Counsellors and Psychotherapists