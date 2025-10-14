Primarul din Teiuș, reacție dură după vizita premierului Ilie Bolojan în Alba: „Guvernul a oprit toate investițiile, inclusiv cele pe fonduri europene!”

Primarul orașului Teiuș a transmis un mesaj public tranșant după vizita premierului Ilie Bolojan în județul Alba. Edilul spune că, deși s-a bucurat pentru succesul economic al fabricii Mercedes din Sebeș, vizita premierului a lăsat în urmă și o mare dezamăgire: oprirea tuturor investițiilor aflate în derulare la nivel local.

„Am urmărit cu atenție, astăzi, vizita premierului Bolojan în Sebeș și ulterior în Alba Iulia. Am râs și plâns deopotrivă, bucurându-mă de succesul Mercedes cu noua cutie de viteză pentru electrica de top și m-am întristat atunci când am trecut pe strada Horea din orașul meu, strada pe care așteptam ca la sfârșit de an să o avem asfaltată”, a scris primarul Mirel Vasile Hălălai.

Edilul acuză guvernul că a „oprit din pix” toate investițiile din oraș, inclusiv proiectele finanțate prin fonduri europene, blocând dezvoltarea comunităților locale:

„Din pix, guvernul condus de Ilie Bolojan a oprit tot ceea ce înseamnă investiții în oraș, inclusiv cele prin fonduri europene. Au fost stopate toate achizițiile și toate proiectele începute. Ceea ce noi am muncit ani la rând pentru a fi eligibili pe proiecte, acum nu mai are nicio valoare”, a declarat primarul.

Acesta spune că situația afectează direct mai multe obiective locale, printre care Centrul Comunitar, gândit ca un ambulatoriu de specialitate pentru teiușeni, și baza sportivă a orașului, ambele fiind blocate din lipsă de finanțare.

„Constructorul a fost obligat să renunțe la contractul de execuție pentru strada Horea, deoarece guvernul Bolojan a tăiat orice finanțare pentru orașul nostru, lăsându-ne să înotăm în noroi, la propriu”, a adăugat edilul, vizibil afectat.

Primarul din Teiuș susține că va continua proiectele locale cu resurse proprii, însă acuză „indolența și nepregătirea” actualului executiv:

„Neputincioși, indolenți, nepregătiți și vicleni au luat frâiele Palatului Victoria și, fără a pune nimic în schimb, taie tot. Vom continua cu resurse proprii, dar nu vom uita.”

Edilul a mai precizat că, deși nu a fost invitat la întâlnirea premierului cu autoritățile locale, și-ar fi dorit ca șeful Guvernului să ajungă și la Teiuș, pentru a vedea realitatea de pe teren.