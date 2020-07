Primăria Alba Iulia cucerită prin învăluire, blaturi și nelipsitele promisiuni!

Odată cu stabilirea oficială a datei alegerilor locale pentru duminică, 27 Septembrie 2020, partidele cele mai importante din Alba Iulia și-au trimis deja la înaintare candidații pentru a-și convinge din nou alegătorii că merită ștampila lor.

În joc miza este destul de mare, în special pentru primarul municipiului Alba Iulia și pentru cei doi viceprimari. Mai ales dacă ne gândim la salarizările celor trei, care însumează peste 60.000 de lei lună. Adică, fiecare dintre cei 3 primește lunar un salariu de cel puțin 20.000 de lei, iar dacă se mai iau în calcul și bonusurile, primele, diurnele din călătorii (chipurile în interesul nostru), cei trei reprezentanți ai celei mai importante primării din județ sunt poate cei mai bine plătiți angajați la stat din județul Alba.

Iar pentru cele trei fotolii atât de gras remunerate s-au înscris până acum în luptă PNL, USR, ALDE, PRO România, iar PSD încă își analizează atât opțiunile, cât și candidații.

PNL – ACEEAȘI ECHIPĂ, REȚETĂ IDENTICĂ DE CAMPANIE

După ceva vâlvă prin presa locală, cu deputatul Florin Roman care a lăsat impresia că îi ia fața actualului viceprimar cu atribuții de primar și cu un Gabriel Pleșa (pe atunci în PNL) care își începuse încălzirea încă de pe banca de rezerve a partidului, liberalii (în esență de fapt PD) l-au desemnat finalmente pe urmașul lui Mircea Hava pentru cursa la cea mai importantă primărie din județ. Astfel, actualul viceprimar Paul Voicu a fost desemnat de organizația județeană (evident cu toate jocurile de culise aferente) și este și cel care, conform sondajelor, are toate șansele să ducă moștenirea lui Hava mai departe.

Paul Vociu însă, deși se crede liberal nu are nici cea mai mică legătură cu adevăratul liberalism. După ce a fost toată viața sa angajat, nu are experiența unui antreprenor, a unei piețe libere economice. De altfel, dacă ar fi să căutăm printre liberali astfel de caracteristici, atunci o să descoperim că peste 80% dintre actualii PNL-iști nu au nici cea mai mică legătură cu doctrina pe care o strigă în gura mare.

Candidatul PNL are de partea sa experiența administrativă câștigată toată perioada cât a stat în umbra lui Mircea Hava (nici nu ar fi de mirare să apară în afișe alături de Mircea Hava, chiar dacă acesta din urmă fiind europarlamentar, nu mai candidează în acest an) și se bucură de realizările incontestabile ale mandatului acestuia. Astfel, Hava i-a lăsat deja Cetatea finalizată după o muncă impresionantă realizată pe bani europeni, Primăria Alba Iulia fiind din acest punct de vedere un exemplu la nivel național. Fără doar și poate, fața orașului s-a schimbat în ultimii ani, iar aceasta pare a fi tot un plus de partea lui Paul Voicu.

Chiar și așa rămân marile eșecuri administrative ale echipei PD+PNL: managementul integrat al deșeurilor la nivelul județului Alba este și la acest moment un eșec total, cu licitații pline de ilegalități; canalizarea în Alba Iulia mai ales pe străzile unde deja s-a “modernizat” deja, sistemul este sufocat la fiecare ploaie un pic mai serioasă; tomberoanele de gunoi din Alba Iulia și micile rampe de gunoi dintre blocuri sunt majoritatea infecte și insalubre, în ciuda tuturor promisiunilor. La acestea se mai adaugă toate celelalte promisiuni făcute de Hava&CO și care se sparg acum în capul candidatului Paul Voicu: epava de ștrand de la Schit, eterna sală polivalentă, nivelul de trai al albaiulienilor etc.

Cu toate acestea, echipa PD+PNL are poate cea mai impresionanta forță ca oameni ce se pot mobiliza mai ales in și în jurul secțiilor de votare., ”Nu contează cine votează, contează cine numără voturile” – Iosif Stalin.

USR – UN PARTID PE VAL, CANDIDAT PROMIȚĂTOR

Păstrând obiectivitatea, este clar că la acest moment singurul care poate crea emoții cu adevărat celor care ne-au condus de peste 20 de ani încoace este candidatul USR – Gabriel Pleșa. Având deja o experiență administrativă în spate, Gabriel Pleșa pare omul potrivit în locul nepotrivit. Dintre toți liberalii care vor fi pe liste, ex-liberalul Pleșa era practic aproape singurul care, din postura de antreprenor, respecta dictonul Brătienilor.

Chiar și așa, după plecarea cu surle și trâmbițe din tabăra lui PNL, în mod inevitabil Gabriel Pleșa poartă pe frunte eticheta de traseist politic. Ceea ce în zilele noastre deja nu mai este chiar o problemă, din moment ce toate partidele colcăie de “oameni cu experiență”. Evident, experiența acumulată prin alte partide. Oricum, fiind la prima mutare de macaz, Gabriel Pleșa lasă impresia că poate beneficia de circumstanțe atenuante.

Cert este că la nivel național, USR continuă să fie partidul cu cea mai mare priză la publicul tânăr. Rămâne de văzut ce va fi la nivel local, unde albaiulienii au fost obișnuiți să voteze mereu aceeași echipă, indiferent de promisiuni și mai ales realizări.

Un mare minus pentru un partid nou însă este lipsa cadrelor, astfel că deși USR ar putea avea cel mai bun candidat, nu are în spate o echipă cu experiență electorală, iar acest lucru se poate vedea mai ales la finalul alegerilor. Aburii unui rezultat bun s-ar putea să fie risipiți de numărătoarea finală a voturilor, de unde poate ieși de multe ori un alt câștigător. Cazul Mircea Geoană și dragostea lui, Mihaela… pot fi oricând un studiu de caz.

Rămâne de văzut dacă alături de Gabriel Pleșa vor veni, chiar și numai prin ștampila de vot, toți nemulțumiții PNL care abia mai sunt ținuți în frâu de deputatul Florin Roman. De altfel, apropiați din jurul lui Roman susțin că indiferent de rezultat, aripa liberală tradițională din cadrul partidului va avea de câștigat. Dacă iese Paul Voicu, vor continua beneficiile pentru firmele de partid, iar dacă iese Gabriel Pleșa, atunci Florin Roman va decapita actuala conducere și va prelua șefia PNL Alba, fiind puternic susținut de la centru în acest sens. Ba destul de mulți liberali chiar speră ca Paul Voicu să își rupă gâtul, iar Mircea Hava se pare că a simțit acest pericol, sintagma “saracul Paul” nefiind chiar la voia întâmplării.

PRO ROMÂNIA – UN AVOCAT ÎN CURSA ORGOLIILOR

Din partea partidului condus de Victor Ponta, văzut de mulți ca partidul dezertorilor PSD, pentru Primăria Alba Iulia va candida un profesionist. Este vorba despre un avocat de 43 de ani, care se bucură de un real respect din partea unei mase impresionante de albaiulieni. Gheorghe Beleiu, căci despre el este vorba, s-a alăturat echipei PRO ROMÂNIA cu scopul precis de a ajunge pe fotoliul de primar.

Și acesta, ca toți ceilalți candidați propun și susțin o idee comună: administrarea participativă a orașului Alba Iulia.

Rămâne de văzut dacă un avocat de profesie va avea un succes mai mare decât predecesorul său (avocat) care a schimbat mai multe partide pentru a căuta un succes care nu a mai venit…

ALDE – CEL MAI TÂNĂR CANDIDAT

Partidul lui Tăriceanu aduce în față cel mai tânăr dintre toți candidații de până acum. Lazăr Ioan Bogdan este un reprezentant al mediului de afaceri, dar și unul care a gustat deja și ce înseamnă a fi bugetar. Băgat secretar de stat pe considerente mai mult politice probabil, și nu pe cele de performanță, acesta a activat o perioadă ca secretar de stat pe la București, dar a activat și în cadrul Instituției Prefectului Județul Alba. Este de departe cel mai activ dintre candidați pe rețelele de socializare, fructificând astfel tinerețea și atributele ei. Deși este consilier local la acest moment, Lazăr Bogdan nu pare a fi reperat ca un politician cu experiență administrativă.

Chiar și așa, s-a remarcat prin mai multe proiecte însă probabil că cel mai important (sau pe care noi l-am reținut, se poate să mai fie și altele) este cel prin care a cerut reducerea taxelor și impozitelor pe perioada stării de urgență pentru privații afectați de coronavirus.

Ca și puncte tari are de partea sa tinerețea și un suflu nou de care orice administrație are nevoie. Mai ales în perioade când întreaga lume se schimbă. Iar dacă ne gândim că și Gheorghe Damian (Primarul din Ciugud) era cel mai tânăr candidat atunci când a ajuns primar, iată că tinerețea în administrație nu este nici pe departe un handicap. Sau poate că Gheorghe Damian a fost doar o excpeție?

Totuși se pare că ALDE nu are cadrele de partid necesare pentru a susține un candidat, iar în actuala conformație politică a Consiliului Local Alba Iulia până și colegul său de partid l-a părăsit…

PSD – MARELE PARTID ABSENT DIN LUPTĂ

De departe cea mai mare surpriză până acum este că principalul de partid de opoziție din România nu are desemnat nici până la acest moment candidatul pentru Primăria Alba Iulia. Sursele noastre spun că PSD Alba va avea de ales între Daniel Zdrâng și Daniel Breaz. Și unul și altul sunt bugetari, lucrând la stat.

În timp ce Daniel Zdrâng a fost numit politic ca vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice activând la București, Daniel Breaz se bucură de o notorietate evidentă ca fost ministru al Educației. Dincolo de acestea, Breaz este unul dintre cei mai capabili profesori de matematică pe care i-a dat România, fiind și rector al “Universității 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Se remarcă însă și printr-o serie de gafe monumentale din postura de invitat la diverse șezători televizate pe vremea când era ministru. Cea mai mare a fost cea legată de caracterizarea familiilor monoparentale ca nefiind familii!!!

Este de văzut pe mâna cui va merge PSD Alba pentru Primăria Alba Iulia, dar este clar că în ultimii 20 de ani partidul condus de Ioan Dârzu a fost obișnuit să piardă mai mereu. Și parcă i-a și plăcut. Fiecare înfrângere a fost cadorisită de PD, mai apoi PNL, cu diverse posturi pentru câțiva dintre membrii la vârf ai partidului (fie că vorbim de adjuncți pe la Inspectoratul Școlar, DSV Alba, DSP, CJP iar lista este infinită). Se pare că uneori blatul aduce chiar mai multe câștiguri decât o competiție electorală adevărată. Pe de altă parte, cine din PSD ar fi putut vreodată să i se opună cu adevărat voinței lui Mircea Hava?!

Din acest tablou electoral complex, dar încă având și câteva necunoscute, rămâne să vedem cine va ieși câștigător. Un lucru este cert: adevărații câștigători nu vom fi nici de această dată noi, locuitorii Municipiului Alba Iulia!