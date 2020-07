PNL Alba și a anunțat candidatul la Consiliul Județean Alba: Ion Dumitrel

Partidul Național Liberal și -a anunțat vineri, oficial, candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Alba.

Candidatul din partea PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean Alba, este actualul președinte în funcție a instituției: Ion Dumitrel.

Ion Dumitrel deține funcția de președinte al CJ Alba din anul 2005.

În acest moment, în județul Aba, 60 dintre edili locali di cei 78, sunt susținuți de către PNL.

Ion Dumitrel are 62 de ani şi este de profesie inginer. S-a născut în localitatea Brabova (Dolj), este căsătorit şi are un băiat. A absolvit Facultatea mecanică de la Universitatea din Craiova şi are diplomă de licenţă ca inginer.

Din 1985, s-a angajat inginer la Mecanică SĂ Alba Iulia, apoi la UJCM (şef departament proiectare), din 1988 şi la Prodcom SCCA. Din anul 2000, a fost inginer la Societatea de Transport Gaze Naturale Mediaş – sectorul Alba Iulia.

Alături de Ion Dumitrel, se va afla și deputatul Florin Roman, care va deține funcția de coordonator a campaniei electorale.