Permis reținut și dosar penal pentru un șofer băut, surprins în trafic la Aninoasa

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Aninoasa au oprit în trafic, în data de 17 noiembrie a.c., ora 13.00, pe DN 66A, un autoturism condus de un bărbat de 58 de ani, domiciliat în municipiul Vulcan.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0.79 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. Totodată, permisul de conducere al conducătorului auto a fost reținut de polițiști.