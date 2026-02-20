Opinia Economică: Indicii ROBOR s-au întors în noiembrie 2024

autor: Radu Georgescu

Decizia luată miercuri de CCR în privința pensiilor din justiție a înviorat piața monetar-valutară, iar indicii ROBOR au coborât la valori comparabile cu cele din noiembrie 2024, înainte de alegerile prezidențiale.

Moneda națională și-a limitat scăderea față de cea unică, comparativ cu alte valute din regiune. Cursul euro a urcat de la 5,0941 la 5,0956 lei, într-o ședință în care de la o deschidere la 5,094 lei cotațiile au urcat la 5,097 lei.

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a coborât de la 5,80 la 5,79%, cel la șase luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a alunecat de la 5,84 la 5,83% iar cel la 12 luni de la 6,01 la 6,0%.

Statul a organizat o licitație de titluri de stat cu scadența în aprilie 2028, cu o valoare programată de 700 milioane lei. Ofertele de cumpărare s-au ridicat la 1,7 miliarde lei, ceea ce a permis Trezoreriei să se împrumute cu 810 milioane lei pentru care va plăti o dobândă medie anuală de 5,87%.

Scăderea săptămâna trecută a numărului de cereri de șomaj, conform datelor prezentate joia aceasta, a înmulțit cererea de monedă americană. În ciuda faptului că excedentul de cont curent al zonei euro s-a majorat în ultima lună din 2025, euro s-a depreciat la 1,1752 – 1,1808 dolari, astfel că media monedei americane a urcat de la 4,3046 la 4,3216 lei.

Cursul monedei elvețiene a urcat de la 5,5765 la 5,5867 lei, dar ea ar putea depăși vineri maximul istoric de 5,5932 lei atins marți, consecință a scăderii euro în partea a doua a zilei de joi sub pragul de 0,91 franci.

Încetinirea economiei britanice și creșterea șomajului din Regatul Unit au afectat performanța lirei sterline iar cursul acesteia a scăzut în piața locală de la 5,8422 la 5,8285 lei, față de 5,8604 lei, la începutul săptămânii.

Prețul gramului de aur a urcat de la 679,8250 lei la 693,2599 lei, efect al revenirii metalului galben peste pragul de 5.000 dolari, acesta mișcându-se în piața specializată în culoarul 4.958 – 5.023 dolari/uncie.

Media monedelor din regiune s-a depreciat la 4,2220 zloți/euro, respectiv 379,18 forinți/euro.

Bitcoin a coborât la 65.812 – 67.296 dolari iar ethereum la 1.914 – 1.986 dolari.