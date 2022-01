Oficial: Echipa națională de fotbal a României are selecționer: Edi Iordănescu, este noul antrenor al primei reprezentative

Edi Iordănescu a fost numit, marţi, în funcţia de selecţioner al echipei naţionale a României.

Acesta a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, de către președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu și directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță.

Obiectivele noului selecționer, vor acelea a calificării echipei naţionale la Campionatul European din 2024 din Germania, și câştigarea grupei din Liga Naţiunilor.

Edi Iordănescu a semnat un contract valabil pe doi ani.

Potrivit Playsport.ro, salariul lui Edi Iordănescu ca selecționer al României, va fi de 240.000 de euro până în luna septembrie.

Dacă echipa României va câștiga grupa din Liga Națiunilor, salariul lui Iordănescu Jr. ar putea crește la 300.000 de euro.

În cazul în care România retrogradează din competiţie, atunci înţelegerea se va rezilia.

Noul staff tehnic, pe care se va baza Edi Iordănescu, va fi format din antrenori secunzi pe Florin Constantinovici și Alexandru Radu, preparatorul fizic, va fi Horia Baciu, iar antrenor de portari, va fi Leontin Toader, potrivit informaților obţinute de Prosport.ro.

În carieră, Iordănescu a mai antrenat echipele Fortuna Brazi, ASA Târgu Mureş, Pandurii Târgu Jiu, ŢSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaş şi FCSB.

El a cucerit titul în Liga I în sezonul 2020/2021, cu CFR Cluj.

Iordănescu îl înlocuieşte pe Mirel Rădoi, al cărui contract cu FRF a expirat la 30 noiembrie 2021.

Noul selecţioner va fi pe bancă la primele meciuri oficiale în iunie, când sunt programate întâlniri din Grupa 3 a Diviziei B a Ligii Naţiunilor, din care mai fac parte Finlanda, Muntenegru şi Bosnia-Herţegovina. Primul meci va fi la 4 iunie, în deplasare, cu Muntenegru.

Până atunci, naţionala are două amicale în martie. La 25 martie, pe Stadionul Steaua, tricolorii vor întâlni naţionala Greciei. Patru zile mai târziu, la 29 martie, România va juca în deplasare cu Israel.

„Ne-am dorit să numim selecționerul mult mai repede, dar ați aflat toate detaliile, chiar dacă ne doream un cadru mai discret. Am arătat respect fiecărui posibil selecționer. Edi Iordănescu are misiunea de a duce naționala în elita fotbalului european. Determinare, dorința de a reuși și disponibilitatea.

Experiența de antrenor pe care a acumulat-o, spritul său analitic, cunoașterea fotb românesc, a lucrat cu aproape fiecare jucător de la echipa națională la CFR și FCSB. Suntem siguri că va construi o națională de succes, de care să fim mândri. Contractul se întinde pentru următoarele două campanii de calificare. Se va prelungi automat pentru EURO 2024. Obiectivul principal este calificarea la EURO 2024, dar și unul intermediar, câștigarea grupei din Liga Națiunilor, ca să ajungem între primele 16 echipe la nivel european”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele FRF în cadrul conferinței de presă.

„Vreau să mulțumesc celor de la FRF pentru încredere, am simțit-o la toate discuțiile cu ei, asta contează pentru mine. Lumea crede în munca mea. Le mulțumesc și lui Contra și Rădoi, au muncit foarte bine, au lăsat lucruri bune. Știu că toți vrem calificări, dar asta se poate explica.

Sunt bucuros, entuziast, când reprezinți România e mare responsabilitate. Vin cu mare încredere, cred că putem construi o echipă care să strălucească și să ne facă mândri”, a declarat și Edi Iordănescu în cadrul conferinței.

„Am de plătit o poliță tatălui meu. Mi-am adus aminte de un moment din 94, din America. Am fost prezent și m-a ținut vreo 45-50 de minute în fața hotelului în care echipa națională era cazată. La momentul respectiv am luat-o personal, dar eu îl aștept cu drag la echipa națională. Toți antrenorii care pot ajuta sunt bine veniți, dar să se încadreze în program”.

„Echipa națională înseamnă foarte mult, mai ales că este un lucru venit din familie. De aceea nu a contat aspectul financiar, am fost onorat și bucuros, continui o muncă de mulți ani.

Am spus că orice antrenor și-ar dori să fie prima variantă, așa am fost la toate cluburile la care am lucrat. Am demonstrat faptul că atunci când e vorba de echipa națională am capacitatea să pun în plan secund orice fel de orgoliu.

Latura financiară aproape nu a contact și focusul meu a fost pentru discuțiile cu domnul președinte și domnul Stoichiță. Am capacitatea să îmi înțeleg statutul și consider că sunt antrenori români care au foarte mulți ani înaintea mea de antrenorat și au performanțe. Eu mă simt extrem de pregătit.

Sunt mândru de realizările tatălui meu, m-am inspirat din ele, le-am văzut ca o provocare pentru mine. Când am plecat la acest drum mi-am asumat această presiune, să încerc să depășesc aceste performanțe”, a mai spus Edi Iordănescu.

Este în lucru staff-ul. Sunt lucruri pe care trebuie să le pun la punct. Este posibil ca o parte din staff-ul lui Mirel să continue, dar o să vedeți și fețe noi. Mi-aș dori un staff competent care să mă ajute să îmi îndeplinesc obiectivele. Îmi doresc să construim o identitate de joc, să fie echilibrată în joc. Am un avantaj că mă cunosc cu majoritatea jucătorilor care au format un nucleu al echipei naționale. Rezultatul va prima întotdeauna. Nu știu dacă vă dezamăgesc, dar vom putea construi un joc care să placă dacă avem rezultatele”.

„Îmi doresc să merg la cluburi și să discut cu jucătorii, la fel îmi doresc să merg și în străinătate. Am deschidere totală. Cred că este important să lucrăm mai mult în echipă. O să încerc să am mai mult dialog și să ne unim pentru dezvoltarea fotbalului românesc.

Nu voi bate la uși închise. Cu siguranță că sunt anumiți jucători pe careîi doream în continuare. Dacă există posibilitatea să readuc un jucător care să fie util pentru echipa națională, atunci o voi face. Îmi doresc ca jucaătorii să vină cu energie, cu disponibilitatea de a se lupta pentru fiecare minut de joc.

Îmi doresc să vorbesc cu Mirel Rădoi. Să nu credeți că o să încerc să schimb doar de dragul de a schimba. O să fac o analiză și o să trag concluziile. Ce o să fie bun o să menținem, ce putem să dezvoltăm, o să dezvoltăm, și o să implementăm tot ce aduce un plus echipei. Îmi doresc pentru Mirel să își găsească cât mai repede de muncă pentru că este un antrenor care are multe de arătat”, a mai spus Edi Iordănescu.

„Obiectivul este calificarea al EURO 2024, cu un obiectiv intermediar Liga Națiunilor. Aici e vorba de un loc anume, dar ținta este locul 1. Eu am avut timpul să îmi fac o primă impresie despre adversar și am văzut deja un număr de meciuri și țintim pentru primul loc, asta e mentalitatea corectă. Cred că o să fie o grupă echilibrată”.