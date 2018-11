Noaptea minții e demult depășită ! Invârteli românești cu pretenții de FAMIGLIE

Compania Naționala a Cuprului Aurului și Fierului, Minvest Deva devalizată cu concursul DNA Alba? Instituții care încă stau cu capul la cutie, în timp ce unii judecători fac cărțile pe sub masă… masa infractorilor !

Circuitul banilor în județele Alba, Hunedoara, Timiș și Caraș Severin mai perfect până și decât circuitul apei în natură. Mirosul cianurii din Apuseni începe să se simtă până în conturile din străinătate!

Departamentul de Investigații al Redacției Opinia Transilvană, în frunte cu jurnaliștii Radu Ciobotea și Florin Soare, împreună cu o serie de colegi din presa din Hunedoara, Prahova, Reșița și Timișoara vor face publice în perioada următoare fapte de corupție la nivel înalt, dezvăluiri incendiare și legături care duc până în jurul celor mai importante instituții ale statului român.

Astăzi Minvest Deva, mâine Cuprumin, Roșia Montană, hoții lemnului românesc, devalizatorii căilor ferate și lista ar putea și va continua. Pentru că somnul națiunii naște monștri, vom încerca mereu să vă ținem treji, să vă arătăm cum de sub ochii noștri ni se fură avutul național, patrimoniul unei țări ce este blocată în mod susținut și intenționat.

Devalizări de milioane de euro din industria minieră, sau mai bine zis ce a fost odată industria minieră, au lăsat vistieriile statului goale.

Cum altfel se poate explica faptul că o firmă, gen SC Master Recovery SRL din București, cu doar vreo 2 angajați, în numai 2 ani trece de 500 milioane RON venituri după ce căpușează bine de tot filiera MinVest Deva?! Cine a lăsat să se întâmple așa, cum anume și ce inginerii au stat în spate, ce instituții de urmărire penală inclusiv din județul Alba și-au dat concursul pentru această situație, vom dezvălui în articolele următoare din Opinia Transilvană și Investigații Media.

Dacă în episoadele trecute am arătat în mare modul de operare și cum au fost protejate grupurile de interese, acum vom arăta principalii actori ai acestor operațiuni de devalizare a României.

Nu mai puţin de 10 infracţiuni penale ar fi putut face încă din anul 2008 obiectul unor dosare impresionante în care acuzatul este unul şi acelaşi: lichidatorul Ioan Tudor, în condițiile în care DNA, Structura Teritorială Alba nu ar fi clasat mai multe denunțuri și plângeri penale. Cine îi ţine spatele lichidatorului Tudor Ion în legătură cu căpușarea Minvest Deva și de ce ?

În ianuarie 2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a membrilor grupului infracțional organizat condus de lichidatorul Ion Tudor şi din care făcea parte şi Nicuşor Maldea, judecător în dosarele de insolvenţă de la Tribunalul Caraş-Severin !

„S-a reținut că, la data de 24.02.2010, debitorul SC DRUMURI ȘI PODURI SA Reșița a solicitat deschiderea procedurii insolvenței, astfel că prin încheierea din data de 06.05.2010 s-a dispus deschiderea acestei proceduri împotriva debitorului SC DRUMURI ȘI PODURI SA Reșița, dosarul fiind repartizat spre soluționare inculpatului Maldea Nicușor, judecător în cadrul Tribunalului Caraș-Severin – Secția a II-a Civilă, Contencios, Administrativ și Fiscal. Prin încheierea din data de 06 mai 2010, a judecătorului sindic Maldea Nicușor, a fost admisă cererea creditorului SC CAMAND IMPEX SRL Reșița de numire în calitate de administrator judiciar a SC IT MANAGEMENT ADVISORS SPRL (asociat inc. TUDOR I. ION), cu motivarea că cererea a fost formulată de către creditorul cu creanța cea mai mare. La dosarul cauzei au fost depuse oferte de către mai multe firme de practicieni în insolvență, însă în mod interesat inculpatul a dispus desemnarea societății civile unde calitatea de asociat coordonator o deținea inc. TUDOR I. ION”, au reţinut procurorii DIICOT în rechizitoriu.