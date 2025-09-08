Motociclist străin, băut, a ajuns cu vehiculul în șanț la Icod

În data de 8 septembrie, în jurul orei 19:00, în localitatea Icod a fost înregistrat un eveniment rutier cu implicarea unui motociclu.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, a rezultat că un bărbat de 63 de ani, cetățean străin, care conducea un motociclu pe direcția Gherla – Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor, intrând în șanțul de pe marginea părții carosabile.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, pentru acordarea sprijinului de specialitate.

La testarea cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii evenimentului.