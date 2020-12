Mircea Hava: Un guvern PNL va garanta continuitatea, stabilitatea și șansa de a face investiții țintite în comunitățile noastre

Dragii mei,

Ziua votului se întinde pe 24 de ore, însă efectele acestuia se vor simți ani de zile, de acum încolo. Depinde doar de noi dacă alegem dezvoltare sau stagnare. De ce consider că PNL trebuie să câștige aceste alegeri? V-o spun fără fereală: e singura variantă prin care România și, implicit, Alba pot beneficia de peste 80 de miliarde de euro, negociate de PNL în acest an, în cea mai dificilă încercare prin care am trecut cu toții. Un guvern PNL va garanta continuitatea, stabilitatea și șansa de a face investiții țintite, în comunitățile noastre și în legăturile dintre ele.

E momentul în care România poate schimba macazul, trecând de la poticneli și pași marunți la un adevarat salt în dezvoltare. Această situație favorabilă trebuie susținută cu multă muncă, seriozitate, planificare, termene asumate și, mai ales, o legislație gândită cu mintea celor care știu ce înseamnă banii europeni. Nu e suficient că PNL a reușit să negocieze o sumă cu adevărat fără precedent pentru România. Prin aceste alegeri trebuie să se deschidă calea spre parlament doar celor care pleacă, din locurile în care au fost votați, cu probleme și se întorc cu soluții. În Alba, PNL nu va câștiga un număr de mandate, ci va trimite în parlament și în Guvern oameni pentru care munca e obligație. Oameni capabili să respecte votul fiecăruia dintre voi, pentru care legătura cu primarii pe care i-ați ales e fix așa cum se spune: sfântă.

Am convingerea că, prin acest vot, vom înțelege cu toții, indiferent de culoare politică și orientare, că există o singură cale, a dezvoltării. Suntem aici și ne asumăm deja un plan și o viziune despre cum vom putea aduce, împreună, primari, parlamentari, europarlamentari, membri ai guvernului cât mai multe finanțări pentru Alba. Vom demonstra că ezitarea poate fi învinsă cu o mobilizare fără precedent, prin care să spunem la timp și cu opțiuni clare câți bani vor merge în comunitățile locale și câți în legaturile și infrastructura de transport care să le unească. Rămâne ca toți cei care, după aceste alegeri, vor fi în funcții publice, directorii de deconcentrate sau companii de utilități publice să devina și ei legitimi, prin munca lor. Pentru ca proiectele primarilor din județ, a altor beneficiari, să nu rămână doar pe foaie, vor trebui să facă mult mai mult și mult mai repede ce scrie în fișa postului. Pornind de la avize, aprobări etc. Pentru că dacă alegi să fii acolo, trebuie să înțelegi și să accepți că lucrezi pentru oameni și pentru bunăstarea lor.

Alba va rămâne prima în România, nu doar alfabetic. Avem destulă experiență pentru a duce județul într-o competiție cu rezultate clare: cea mai prosperă perioadă, pentru noi și generațiile următoare. Pe 6 decembrie, votez cea mai dedicată și responsabilă echipă pentru Alba, echipa PNL.

Mircea Hava, președinte PNL Alba

Comandat de Partidul Național Liberal, distribuit de SC Empressa Media SRL, cod unic mandatar financiar coordonator 11200025.